В феврале детские мобильные бригады проведут приём юных пациентов из семи районов Верхневолжья

До конца февраля врачи Детской областной клинической больницы окажут консультативную медицинскую помощь детскому населению из семи муниципалитетов Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

21 февраля мобильная бригада в составе травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, кардиолога и нефролога проведет осмотр маленьких пациентов из Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов. Осматривать детей будут с 09.00 до 14.00 в детской поликлинике Кашинской ЦРБ, распложенной по адресу: г. Кашин, ул. Ленина, 4/14.

25 февраля травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог проведут приемы детей из Весьегонского, Молоковского, Краснохолмского и Сандовского районов. Осмотр будет проводиться с 10:00 до 14:00 в детской консультации Краснохолмской ЦРБ, расположенной по адресу: г. Красный Холм, ул. Мясникова, 63.

Всего в 2019 году мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы совершили 27 выездов в районы. Было обследовано 1982 детей.

Специалисты оказывали медицинскую помощь маленьким пациентам из Лихославльского, Калязинского, Кесовогорского, Спировского, Фировского, Бежецкого, Сандовского, Селижаровского, Сонковского, Торжокского. Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского районов, Нелидовского, Вышневолоцкого, Осташковского, Кашинского, Удомельского городских округов, Весьегонского, Лесного муниципальных округов.

В составе мобильной бригады работали врачи узких специальностей - хирург, уролог, невролог, кардиолог, врач УЗИ, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, оториноларинголог и педиатр. Было выписано 282 направления на дополнительное обследование и 104 на госпитализацию в Детскую областную больницу.

Выезды врачей сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей.

Также в Тверской области действуют мобильные бригады, которые обслуживают взрослое население. В их составе работают специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области