В Тверской области обновляется материально-техническая база районных и городских больниц

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о финансировании мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.

«За счет активного участия в национальном проекте «Здравоохранение» в регионе ведется модернизация инфраструктуры учреждений. Укрепление материально-технической базы играет большую роль в повышении качества медицинской помощи на территории Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участники Бюджетной комиссии рассмотрели ход и финансирование работ на ряде объектов.

В 2019 году в Андреапольской центральной районной больнице капитально отремонтированы инфекционное и терапевтическое отделения, разработан проект на капремонт входной группы главного корпуса стационара. В этом году запланировано приобретение мебели для терапевтического отделения.

В Западнодвинской ЦРБ сделают пандус у главного корпуса, в Кашинской ЦРБ подготовлен проект на капитальный ремонт кровли поликлиники и административного корпуса.

В Максатихинской центральной районной больнице ведется капремонт лечебного корпуса, в Селижаровской – приводят в порядок пищеблок.

В 2019-м капитально отремонтирована кровля главного корпуса Рамешковской ЦРБ, сейчас здесь ведется замена двух лифтов в главном корпусе.

Обновлена и адаптирована для маломобильных граждан входная группа в Торжокской ЦРБ. Сделать пандус планируют в Зубцовской районной больнице, а также закупить новое медицинское оборудования – электрокардиограф, стерилизатор и другую технику.

В клинической больнице скорой медицинской помощи завершен капремонт нейрохирургического, приемно-диагностического отделения, приобретена новая мебель. В Городской клинической больнице №6 завершается капремонт помещений под компьютерный томограф, приобретен рентгеновский аппарат.

11 единиц медицинского оборудования закуплено в Областной клинический психоневрологический диспансер, в том числе поставлен аппарат искусственной вентиляции легких.

Общий объем финансирования госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2020 году составит более 15 млрд рублей, из них 4,3 млрд рублей – средства федерального бюджета, 10,7 млрд – областного. На реализацию в регионе национального проекта «Здравоохранение» в 2020-м направят 2,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области