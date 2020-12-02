В 2020 году в Тверской области планируется построить 6 котельных для газификации учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 11 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрены изменения в региональную Адресную инвестиционную программу в части увеличения бюджетных ассигнований на газификацию ряда объектов образования, здравоохранения и социальной защиты Верхневолжья в 2020 году.

В частности, планируется построить блочно-модульные котельные для Грузинского психоневрологического интерната, Черногубовского туберкулезного госпиталя ветеранов войн, Областного детского психоневрологического санатория «Новинки», Областного психоневрологического диспансера в деревне Леонтьевское Калязинского района, Калязинского детского дома «Родничок» и Осташковского детского дома. Также на 2020 год запланирована разработка проектной документации на строительство котельных для отделений Калининской ЦРБ в селе Пушкино и селе Медное.

В Тверской области разработана программа газификации региона на 2020 – 2024 годы. На её реализацию планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд рублей за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, газификация – один из ключевых фактов развития муниципалитетов, повышения качества жизни людей.

«Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов. Стратегические направления – это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона», — считает Игорь Руденя.

Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 1240 км газовых сетей, а также создать проектную документацию на более чем 780 км газопроводов. Это позволит обеспечить возможность подключения к газу свыше 15 800 домовладений и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.

В 2020 году будет построено более 130 км газопроводов. В числе ключевых мероприятий программы газификации на текущий год – разработка проекта газопровода-отвода «Ржев-Нелидово», строительство газопровода «Квакшино-Игнатово» в Калининском районе. Закольцовка газовых сетей в районе посёлка им. Крупской даст возможность газифицировать инвесторов промзоны «Боровлево-3» под Тверью.

Пресс-служба Правительства Тверской области