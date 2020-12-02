Тверской фольклорный ансамбль «Межа» отметит 30-летие открытым концертом

15 февраля в 15:00 в концертном зале Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского состоится концерт Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации фольклорного ансамбля «Межа», посвященный 30-летию коллектива. Концерт состоится по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 50. Вход – свободный.

«Народное творчество – это прочная связующая нить для всех поколений. Проведение таких мероприятий не только дает возможность участникам проявить свои таланты, дарит радость зрителям, но и способствует популяризации народных песен, танцев, музыки, ремесел и промыслов, формирует единое культурное пространство нашей большой страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На юбилейном концерте в исполнении ансамбля «Межа» прозвучат народные песни Верхневолжья, а также состоится презентация новой коллекции костюмов, которая пошита по подлинным образцам крестьянских костюмов тверского края.

На концерт приглашены фольклорные коллективы из других регионов России: фольклорный ансамбль Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, «Истоки» (Подольск), «Околица» (Зеленоград), «Мастерская гусельного искусства» (Москва). А также фольклорные коллективы города Твери: «Славяночка» (ТвГУ), «Ладица» (детская музыкальная школа при Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского»), «Ладушки» (детская школа искусств № 3 им. В.В. Андреева), «Матица» (Тверской объединенный музей).

В 2019 году фольклорный ансамбль «Межа» Тверского областного Дома народного творчества стал участником Гала-концерта Всероссийского фестиваля-конкурса любительских коллективов, который состоялся на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня».

Фестиваль любительских творческих коллективов учреждён Правительством Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».

Фольклорный ансамбль «Межа» стал одним из семи победителей II зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который прошёл летом текущего года в Твери. Творческое объединение получило грант в размере 2 млн рублей, а также возможность выступить на заключительном этапе конкурса в Москве.

Пресс-служба Правительства Тверской области