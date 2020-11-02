В Тверской области стартует новый историко-краеведческий просветительский проект

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4 февраля в Старицком краеведческом музее, филиале Тверского государственного объединенного музея, состоится первая лекция историко-краеведческого просветительского лектория. Проект направлен на расширение знаний жителей Верхневолжья об истории и культуре Тверского края.
«Тверская область гордится своими музеями. Во многих из них собраны уникальные коллекции. Учреждения активно участвуют в культурной и просветительской деятельности, проводят интересные мероприятия, внедряют новые формы работы. Являются подлинными центрами изучения и сохранения российской культуры, народного творчества и самобытных традиций региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Принять участие в лектории могут все желающие. Начало в 14.00.
Лекцию прочитает старший научный сотрудник музея Сергей Кутаков. Выступление будет посвящено теме культурного наследия малых городов, сохранению их исторического архитектурного облика.
Согласно интерактивному опросу наибольший интерес у потенциальных слушателей вызвала тема старинных усадеб в Старицком районе, исторического костюма жителей Верхневолжья, а также тема археологических исследований на тверской земле.
Ожидается, что лекции будут проходить в очной форме не реже одного раза в месяц. В дальнейшем планируется организовать видеозапись и онлайн трансляцию в социальных сетях.
Организаторы лектория планируют привлечь к реализации проекта ученых из Тверского государственного университета и других учреждений науки и культуры Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области