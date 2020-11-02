Игорь Руденя сохранил позиции в «тройке» лидеров медиарейтинга губернаторов за январь

Губернатор Игорь Руденя занял 3-е место в медиарейтинге глав субъектов Центрального федерального округа по итогам января. Также руководитель тверского региона вошел в ТОП-10 губернаторского корпуса всей России, заняв в списке 9-е место. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Аналитический ресурс отметил несколько ключевых новостных поводов, которые получили наибольший отклик в российских средствах массовой информации. В их числе – включение Игоря Рудени в состав президиума Госсовета. Соответствующее распоряжение Президент России Владимир Путин подписал в конце января.

Также СМИ сообщали, что на очередном заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсуждался проект государственной программы Тверской области по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

«Реализация программы должна стать основным приоритетом для всех органов государственной и муниципальной власти. Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона», – сказал Игорь Руденя.

Помимо этого, в деревне Хорошево Тверской области в январе началась установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона встретился с ветеранами Ржева и Ржевского района и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы».

Также сообщалось, что губернатор Игорь Руденя в рамках визита на транспортное предприятие «Верхневолжское АТП» провел совещание о реализации мероприятий по внедрению новой модели пассажирских перевозок, которое началось в Твери и Калининском районе с 3 февраля.

Рейтинг построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.