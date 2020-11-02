Пятеро представителей СМИ Тверской области стали обладателями стипендии для молодых журналистов

11 февраля на заседании областного Правительства, которое провел Игорь Руденя, названы обладатели стипендии Губернатора Тверской области для молодых журналистов региональных средств массовой информации.

Всего на конкурс было подано 198 работ. Основными критериями при выборе победителейстали актуальность темы информационного материала;соответствие формы подачи и темы;эксклюзивность информации и доступность ее подачи;влияние материала на развитие институтов гражданского общества и улучшение имиджа Тверской области.

Перед рассмотрением на заседании Правительства Тверской области представленные работы обсудили на конкурсной комиссии, в состав которой входят представители профессионального сообщества.

В итоге победителями признаны Анна Чигиринова (газета «Вперед»Калязинский район), Сергей Булдаков(телеканал «Форвард-ТВ»Вышневолоцкий городской округ), Надежда Галахова (ГТРК «Тверь»), Ирина Синягина(телерадиокомпания «Тверской проспект»), Александра Лукина (РИА «Верхневолжье»).

Стипендия будет выплачиваться в течение 2020 года ежемесячно в размере 8 тыс. рублей.

31 января2020 года на встрече Губернатора Игоря Рудени с юными журналистами Верхневолжья также прозвучала инициатива ввести номинацию для талантливых юнкоров в рамках конкурса «Молодые дарования Тверской области». Губернатор поддержал это предложение.

Пресс-служба Правительства Тверской области