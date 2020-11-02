Игорь Руденя: 38 муниципалитетов Верхневолжья получат поддержку на создание комфортной городской среды в 2020 году

11 февраля на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени распределены субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году.

«В программе «Формирование современной городской среды» участвуют практически все муниципалитеты Тверской области, которые предоставили свои проекты и заявки на участие. Это благоустройство дворов, парков, общественных пространств, мемориалов, мест захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также проекты благоустройства пространств для удобства людей преклонного возраста, молодых мам», – сказал Игорь Руденя, общаясь с журналистами после заседания регионального Правительства.

В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тверской области планируется реализовать 90 проектов: благоустроить 26 дворовых территорий и 64 общественные пространства в 38 муниципальных образованиях.

Финансовую поддержку от области получат 9 городов Тверской области с населением свыше 20 тыс. человек, где проводилось голосование жителей по выбору объектов благоустройства. Общая сумма субсидии – 225 млн рублей.

В Твери планируется благоустроить скверы на улице Можайского и в посёлке Химинститута, установить умные системы освещения и видеонаблюдения на аллее Славы и на бульваре Цанова. В Торжке в план работ включено благоустройство 5 дворов и сквера на ручье Здоровце. В Ржеве запланированы работы в парке у памятника «Паровоз», сквере улицы В. Степанченко (1 этап), продолжение благоустройства парка, расположенного в границах улиц Грацинского и Октябрьская. В Вышнем Волочке отремонтируют набережную О.Матвеева, Петровский сквер, дворы по улицам Правды, 23 и Гоголя,19.

Восьми городским округам и поселениям, где проживает от 8 до 20 тысяч человек, направят в общей сложности свыше 82,9 млн рублей субсидий. 14 городским поселениям с численностью жителей от 3,5 до 8 тысяч – 60 млн рублей. 7 городам и поселкам с количеством жителей от 1 до 3,5 тыс. человек – 20,6 млн рублей.

В этом году наибольшее количество проектов среди указанных категорий планируется реализовать в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах.

Всего в текущем году на реализацию мероприятий программы направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета – 376,9 млн рублей, из областного – 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области