В Тверской области улучшили условия для муниципальных образований, содействующих развитию предпринимательства в туризме

Развитие туристской индустрии Тверской области обсуждалось 11 февраля на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мероприятия отраслевой госпрограммы направлены на продвижение туризма, развитие индустрии гостеприимства, подготовку кадров. В частности, предусмотрены стажировки студентов в бизнес структурах, информирование о нашем туристическом потенциале. А также вовлечение в туристическую деятельность новых субъектов», – сказал Игорь Руденя, комментируя обсуждение вопроса представителям СМИ.

В 2020 году бюджет отраслевой государственной программы составляет почти 480 млн рублей. На заседании Правительства региона принято решение об увеличении финансирования по ряду позиций. В том числе на расширение спектра и повышение качества туристского продукта Тверской области, продвижение туристских ресурсов Верхневолжья, развитие кадрового потенциала отрасли.

Будет продолжена реализация мероприятий по развитию туристской инфраструктуры. Крупнейшие проекты – рекреационный кластер «Волжское море», охватывающий несколько городов области, и Торжок, где при участии Нового банка развития БРИКС будет проведена реконструкция и благоустройство комплекса Путевого дворца и других архитектурных объектов.

В числе новых мероприятий госпрограммы – проведение обучающих семинаров для специалистов отрасли сельского туризма, курсов повышения квалификации сотрудников гостиниц и другие.

Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Условием предоставления трансферта стало наличие финансирования проекта из бюджета муниципалитета в объеме не менее 10% от общей стоимости его реализации. Ранее софинансирование составляло 35%. Введен новый критерий конкурсного отбора: адаптация объекта для посещения маломобильными гражданами.

«Решение о снижении с 35% до 10% участия муниципалитетов в программе позволит районам более активно заниматься развитием туристических доходогенерирующих проектов. Важно, что в работе могут принимать участие представители малого и среднего бизнеса», – отметил Игорь Руденя при общении с журналистами.

В 2019 году муниципалитетам по этому направлению было выделено 7,5 млн рублей. Средства направлены на создание музея «Ремёсла Ганзы» в здании Народной картинной галереи посёлка Солнечный Вышневолоцкого городского округа, обустройство площадки в селе Градницы Бежецкого района для проведения ежегодного Гумилёвского фестиваля и событийных мероприятий.

Субсидии в 2019 году также были предоставлены Вышневолоцкому городскому округу на реализацию проекта «Ганзейская галерея»; Спировскому району на обустройство площадки в селе Козлово для проведения мероприятий по возрождению культуры и традиций тверских карел; Твери на создание центра туристской информации; Лесному району на ремонт школьного краеведческого музея; посёлку Сандово на создание единого музейного комплекса, который объединит местные музеи природы и пчелы и на развитие Андреапольского краеведческого музея.

Пресс-служба Правительства Тверской области