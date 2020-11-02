На открытии Недели тверской книги наградят лауреата ежегодной областной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

11 февраля в столице Верхневолжья стартует XXVI Неделя тверской книги. Торжественное открытие состоится в 16:00 в большом читальном зале областной библиотеки им. А.М. Горького. Прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на http://tverlib.ru/live/.

Неделя тверской книги – одно из значимых событий в культурной жизни Тверской области. Ежегодно оно объединяет писателей и журналистов, художников, музыкантов, краеведов, издателей, читателей и библиотекарей тверского и других регионов.

«Очень важно, что в центре внимания Недели тверской книги – актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения непреходящих духовных и нравственных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках открытия Недели тверской книги будет представлена выставка «Тверская книга – 2019», демонстрирующая около 500 изданий. Сегодня же состоится награждение лауреата ежегодной областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 2019 году ее обладателем стал прозаик, журналист, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Тверской области Евгений Борисов за книгу «Автопортрет на фоне снегопада». Герои книги – жители Верхневолжья: через их переживания показана область в годы Великой Отечественной войны, послевоенное, советское и постсоветское время.

На открытии Недели запланировано вручение «Приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками». Диплома «Открытие года» удостоится книга, которая, по мнению библиотекарей, отличается новизной тематики или глубиной содержания, фундаментальностью исследований или особенным полиграфическим исполнением.

Кроме того, будет дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов. Пройдут первые презентации – нового номера историко-краеведческого журнала «Тверская старина», книги Д. Подушкова «Граф Аракчеев с озера Удомля», инсталляции «Женщине дорогу!» к 150-летию Тверской женской учительской школы им. П.П. Максимовича.

Программа 26-й Недели тверской книги насыщена разнообразными событиями, в том числе посвященными юбилейным датам. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится встреча с Марией Любимовой, внучкой Героя Советского Союза М.В. Смирновой. К 160-летию Тверской областной библиотеки – презентация проектов главной библиотеки региона. К 25-летию выхода в свет монографии Э. Клюга «Княжество Тверское (1247-1485 гг.)» – вечер с участием редакционного совета книги.

Также состоятся презентации книг Е. Борисова «Автопортрет на фоне снегопада», А. Головкина «Деревенские нэпманы», Ф. Батыргареева «Метрические книги мусульман города Твери», В. Савельева «Тверской императорский дворец: таинства высочайшего быта», М. Соколовой «Повести и рассказы о Родине» и других авторов.

В рамках Недели тверской книги состоится награждение победителей и лауреатов III Областного творческого конкурса для читающей молодёжи «Пушкин. Театр. Тверь», приуроченного к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Году театра в России, открытие выставки работ участников IV Петербургской Международной биеннале детского творчества «Буква. Слово. Книга», а также научная конференция «Исаковские чтения: древнерусская литература и современность».

В течение Недели читатели смогут не только посмотреть выставки и посетить мероприятия, но и выбрать лучшую тверскую книгу 2019 года. Итоги голосования «Лучшая книга – 2019. Выбор читателя» будут подведены на закрытии книжного праздника 17 февраля.

По окончании Недели в библиотеке им. А.М. Горького выставка «Тверская книга – 2019» продолжит свою работу в библиотеках области.

Пресс-служба Правительства Тверской области