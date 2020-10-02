В Конаковском районе Тверской области заработала мусороперегрузочная станция

С начала февраля 2020 года на бывшем полигоне вблизи деревни Шорново Конаковского района начала работу мусороперегрузочная станция, что позволяет оптимизировать процесс транспортировки ТКО.

Открытие станции связано с закрытием полигонов около деревень Шумново и Шорново. Данные объекты в будущем будут подлежать рекультивации. На сегодняшний день твёрдые бытовые отходы, собираемые в Конаковском районе, направляется на полигон в Калининский район. Чтобы уменьшить объем перевозимого мусора и повысить эффективность вывоза ТКО, открыта мусороперегрузочная станция. Здесь установлен стационарный пресс-компактор отечественного производства повышенной производительности, предназначенный специально для мусороперегрузочных станций и комплексов сортировки ТКО. Оборудование позволяет запрессовывать в контейнер до 200 м3/час смешанных отходов. Благодаря высоким техническим показателям станцию можно эксплуатировать круглогодично, в две смены.

В Тверской области до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, перегрузке, обработке ТКО.

«Целевой задачей в рамках реализации национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выбран региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Тверьспецавтохозяйство». В том числе, регоператор занимается закупкой контейнеров и спецтхеники. Для Твери в рамках новой системы обращения с ТКО в 2019 году приобретено более 8200 контейнеров. Также региональный оператор закупил 30 новых мусоровозов на базе КАМАЗа.

В Твери внедряется дуальная система сбора отходов. Контейнеры синего цвета предназначены для сбора сухого мусора – пластика, алюминия, стекла, бумаги, зеленого цвета – для сбора мокрых отходов.

В декабре 2019-го на полигоне «Славное» под Тверью начала работу модернизированная линия мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тыс. тонн в год. Это позволит эффективнее сортировать отходы, обеспечивать большие объёмы переработки. Отбор полезной фракции увеличится на 25%, объем захораниваемых отходов от поступивших на сортировку уменьшится на 40%.

Все желающие в режиме реального времени могут проконтролировать ввоз мусора на территорию полигона - с декабря на сайте www.tbo-operator.ru действует онлайн-трансляция с камеры, расположенной на въезде на территорию предприятия.

Большая работа проводится в Тверской области по ликвидации несанкционированных свалок, копившихся на территории региона десятилетиями. В 2019 году их ликвидировано 290, из них 144 свалки общим объемом более 6,2 тыс. кубометров убрано силами ООО «ТСАХ».

В рамках регионального проекта «Чистая страна» до 2024 года в Тверской области планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, поселка Фирово, Нелидовского городского округа. В Калининском районе предполагается создать площадку со статусом технопарка с современным мусоросортировочным комплексом, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

Все создаваемые в рамках реформы ТКО объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия.

В январе Игорь Руденя заявил о снижении в Тверской области платы за вывоз твердых коммунальных отходов на 3,7 %, она составит 87 рублей 89 копеек с человека в месяц.

С начала перехода Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами плата за вывоз мусора снижается уже в третий раз. По инициативе Губернатора от платы освобождены многодетные семьи Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области