В Тверской области в 2020 году по национальному проекту «Демография» планируется открыть семь детских садов

В Тверской области в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» планируется ввести в эксплуатацию 3 детских сада на 290 мест в посёлке Эммаусс Калининского района, в Лихославле и Торжке. Кроме того, запланированы к вводу учреждения, строительство которых начато в 2019 году – это 2 детских сада в Твери и по одному – в Торопце и поселке Ривицкий Максатихинского района.

В Тверской области реализуется пять региональных составляющих национального проекта «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни».

«Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами. Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Также в рамках нацпроекта в планах на 2020 год - открытие гериатрического центра на базе городской клинической больницы №1 имени В.В. Успенского, рассчитанного на 30 мест, введение в эксплуатацию универсального спортивного зала в посёлке Сонково и спортивного центра по видам гребли в Твери.

Кроме того, нацпроектом предусмотрено обучение не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающих мам детей дошкольного возраста, желающих возобновить трудовую деятельность.

В 2019 году была проведена большая работа по формированию региональных составляющих национальных проектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Был разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. Объём финансирования составил 10,3 млрд рублей, по этому показателю Верхневолжье занимает 7 место в ЦФО.

По национальному проекту «Демография» открыто 2 новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах, закуплено 17 социальных автомобилей для доставки жителей региона старшего возраста, обучение прошли 1029 граждан предпенсионного возраста.

Спортивной инфраструктурой оснащены три поля для мини-футбола с искусственным покрытием в Бурашевском и Никулинском сельских поселениях Калининского района, а также в Горицком сельском поселении Кимрского района.

Оборудовано пять площадок для тестирования ГТО с беговыми дорожками в Старицком, Торопецком, Калязинском, Калининском районах, в городе Ржеве. Приобретено оборудование для обустройства 14 площадок для подготовки и проведения тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 14 муниципальных образованиях Тверской области.

Также 14 комплектов уличных тренажеров появились в Андреапольском муниципальном округе, Калязинском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Фировском, Калининском, Кимрском районах, в Кашинском, Осташковском и Вышневолоцком городских округах.

Пресс-служба Правительства Тверской области