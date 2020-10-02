В тверской библиотеке им. Горького представлены инновационные проекты и изобретения в сфере защиты граждан

Жителей и гостей Твери приглашают на выставку «Инновационные разработки в области защиты населения от ЧС». Экспозицию, открытую в рамках регионального месячника безопасности, можно увидеть в научной библиотеке им. Горького до 21 февраля. На ней представлены изобретения, инновационные проекты, разработки, учебные пособия и многое другое.

В Тверской области в работе по защите граждан и предупреждению ЧС активно задействованы представители добровольческого движения. В регионе действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он был открыт благодаря реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

«Тверская область по праву гордится высоким уровнем развития добровольчества: сегодня в регионе насчитывается более 143 тысяч волонтеров. Добровольцы Верхневолжья бескорыстно приходят на помощь, вносят большой вклад в развитие тверского края и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Представители Ресурсного центра стали гостями открытия выставки в Горьковке. Здесь же состоялось вручение дипломов за инновационные разработки в области чрезвычайных ситуаций. Так, студентка лечебного факультета ТГМУ Екатерина Монахова получила диплом за разработку устройства для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующего или изолирующего типа с функцией маркировки пострадавшего.

Ресурсный центр работает в тандеме с Аварийно-спасательной службой и Главным управлением МЧС России по Тверской области. На базе учреждения проходят образовательные семинары и практические занятия. Ключевым направлением деятельности является обучение добровольцев-спасателей навыкам поиска людей, оказания первой помощи, проведению мероприятий по популяризации добровольчества в сфере безопасности и ликвидации последствий ЧС.

В 2019 году обучение в центре прошли 250 человек. В том числе 210 человек получили сертификат «Спасатель» (волонтер по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях), 10 человек – сертификат «Матрос-спасатель».

27 декабря 2019 года Губернатор Игорь Руденя вручил ключи от аварийно-спасательного автомобиля представителям Ресурсного центра. Техника предназначена для проведения практических занятий по подготовке волонтеров – спасателей.

Ресурсный центр располагается в Твери по адресу: ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1. Обучение ведётся на базе Тверского колледжа им. Героя Советского Союза Павла Александровича Кайкова и Управления противопожарной службы защиты населения и территорий Тверской области (Аварийно-спасательная служба).

В 2018 году Тверская область, единственная в ЦФО, вошла в число десяти регионов-победителей конкурса на создание ресурсных центров, объем федеральной субсидии в 2019 году составил более 10,9 млн рублей. С учетом регионального софинансирования общий объем средств на реализацию проекта составил 11,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области