Свыше 8 тысяч многодетных семей Тверской области стали получателями ежемесячной выплаты по национальному проекту «Демография»

В Тверской области 8 258 многодетных семей являются получателями ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Данная мера поддержки осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография». Выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Выплата предусмотрена семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году составил 10 710 рублей. Общий объем финансирования по данному направлению - более 945 млн рублей.

Семейная и демографическая политика стала ключевой темой Послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января.

В Тверской области принята государственная программа по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

«Реализация программы должна стать основным приоритетом для всех органов государственной и муниципальной власти. Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше — 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Для обеспечения эффективной работы мер поддержки будет создан Совет по демографической и семейной политике, в состав которого войдут представители органов власти, общественных и научных организаций, духовенства. Для муниципалитетов Тверской области за достижение лучших показателей в демографии предусмотрены специальные дотации.

Пресс-служба Правительства Тверской области