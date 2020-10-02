Заявление Игоря Рудени о модернизации коммунальных систем отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели с заявлением о необходимости провести в тверском регионе модернизацию и повысить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, соответствующее заявление губернатор Игорь Руденя сделал 4 февраля в ходе заседания регионального правительства, где была рассмотрена госпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что развитие инфраструктуры входит в число главных факторов обеспечения опережающего роста валового внутреннего продукта. В Тверской области необходимо провести системную модернизацию и повысить надёжность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», – обозначил Игорь Руденя.

В числе первоочередных задач Игорь Руденя назвал консолидацию коммунальных активов, которая последовательно ведется в регионе в последние годы.

Общий объём финансирования госпрограммы на 2020-2025 годы – порядка 16 млрд рублей, в том числе около 3 млрд рублей – на 2020 год. В частности, в этом году предусмотрено приобретение мобильной блочно-модульной котельной, а также дизель-генераторов и другого оборудования, свыше 22 млн рублей пойдет на закупку топлива для котельных. 168 млн рублей в 2020 году предусмотрено на модернизацию и реконструкцию объектов теплоснабжения, порядка 117 млн рублей – на капитальный ремонт. Ключевые задачи – повысить качество и надёжность услуг для граждан, снизить число аварий и потерь на сетях.

Также одно из важнейших направления развития коммунальной сферы – продолжение газификация региона, в первую очередь, юго-западных и северо-восточных территорий. В 2020 году на реализацию программы газификации региона заложено 443 млн рублей.

Кроме того, одна из задач программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы — развитие системы профессионального образования по отрасли энергетики.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.