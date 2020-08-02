Игорь Руденя поздравил с Днем российской науки ученых Верхневолжья

8 февраля отмечается День российской науки. Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником ученых, исследователей, сотрудников вузов и научно-исследовательских институтов и организаций Верхневолжья.

«Наша страна по праву гордится прославленными учеными. Среди них немало тех, кто родился, жил и трудился в Верхневолжье. Сегодня Тверская область обладает значительным научным потенциалом. Передовые разработки наших вузов и исследовательских институтов способствуют инновационному развитию отраслей экономики и социальной сферы, укреплению обороноспособности России, получают высокую оценку в нашей стране и за рубежом», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор поблагодарил представителей научного сообщества тверского региона за вклад в решение практических задач, связанных с развитием цифровой экономики, промышленности и сельского хозяйства, модернизацией здравоохранения и образования, подготовкой высококвалифицированных кадров. И пожелал новых успехов и достижений на благо Тверской области и всей России.

Накануне Игорь Руденя провел встречу с представителями государственных вузов Верхневолжья – Тверского госуниверситета, сельскохозяйственной академии, медицинского и технического университетов. Глава региона обсудил с молодыми учеными предложения в региональную программу научного и инновационного развития Тверской области.

Темами встречи стали усиление поддержки ученых, развитие инфраструктуры для исследовательской деятельности и другие вопросы. Также были представлены инновационные проекты в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, социальном секторе.

6 февраля Губернатор Игорь Руденя принял участие в совместном расширенном заседании президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию. Его провел Президент России Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце в Москве.

Заседание было посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.

Пресс-служба Правительства Тверской области