Молодёжь Тверской области может войти в кадровый резерв «Резиденты Тавриды»

Центр развития культурных инициатив реализует программу кадрового резерва «Резиденты Тавриды», которая пройдёт во всех регионах страны с марта по июль 2020 года. Участниками программы могут стать жители Тверской области в возрасте от 22 до 35 лет.

К участию в программе приглашаются участники, волонтёры, эксперты и организаторы Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и фестиваля творческих сообществ «Таврида-Арт». В 2019 году Тверскую область на фестивале представляли 18 человек. Ряд творческих проектов тверской молодёжи был удостоен грантов.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Конкурсный отбор для участия в программе «Резиденты Тавриды», проводится до 12 февраля 2020 года путём подачи заявки от претендентов в АИС «Молодёжь России». По итогам конкурсного отбора организаторы программы выберут по одному представителю от каждого региона, а по окончании проекта 10 лучших резидентов будут привлечены в качестве организаторов в различные службы фестиваля в 2020 году.

Среди главных задач проекта – формирование профессионального кадрового резерва из числа творческой молодёжи, создание условий для взаимодействия и обмена опытом, поддержка творческих инициатив молодого поколения.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум и фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ».

Пресс-служба Правительства Тверской области