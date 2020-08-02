Тверской императорский дворец приглашает на выставку к 150-летию со дня рождения художника Аркадия Рылова

В Тверском императорском дворце открылась выставка к 150-летию со дня рождения художника Аркадия Александровича Рылова. Экспозиция знакомит гостей с пейзажными произведениями из собрания картинной галереи, созданными автором в различные периоды его творчества.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, областная картинная галерея успешно развивается как современный музейный центр мирового уровня, вносит важный вклад в приобщение жителей и гостей Верхневолжья к искусству.

Несмотря на негромкую славу, творчество Аркадия Рылова представляет важную часть отечественной культуры первой трети XX века, одну из самых поэтичных ее страниц. Художник – яркий представитель классической реалистической школы. На формирование художественной индивидуальности Рылова большое влияние оказало творчество его учителя Куинджи и мастера русского пейзажа Левитана.

Постоянную экспозицию, представленную в галерее, украшает пейзажное полотно «Цветистый луг» (1916). Русскому музею принадлежит более поздний вариант этой знаменитой картины Рылова, являющейся одним из лучших пейзажей русской живописи.

Пресс-служба Правительства Тверской области