Более 460 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу в 2019 году

В 2019 году при поддержке региональной службы занятости 465 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу. Количество безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья за год сократилось на 1,4 процента.

Заквотировано около 2,4 тыс. рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них более 1,7 тыс. мест уже заняты работающими.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, содействие трудоустройству занятости жителей регионов с инвалидностью позволяет помочь им в социализации.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться», – считает Игорь Руденя.

В Тверской области создан персонифицированный реестр людей с инвалидностью, которые хотят устроиться на работу. В настоящее время в него внесены данные около 13,9 тысячи жителей региона.

Работа по трудоустройству людей с инвалидностью проводится службой занятости в тесном сотрудничестве с общественными организациями региона.

Кроме помощи в поиске работы, ведется профессиональное обучение. За 2019 год 43 человека получили дополнительное образование. Перечень профессий и специальностей формируется исходя из интересов и потребностей граждан, а также наличия на рынке труда спроса на работников определенной квалификации.

В 2019 году на территории Верхневолжья была введена новая мера поддержки — организация сопровождения молодых специалистов с инвалидностью. В центрах занятости назначены ответственные работники по этому направлению. Услуга предоставляется с учетом трудовых рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации. По этому направлению было трудоустроено 4 человека, ещё один - направлен на профобучение для повышения квалификации.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области: http://trudzan.tverreg.ru, а также государственном портале «Работа в России» http://trudvsem.ru. Банк вакансий обновляется ежедневно.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам «горячей линии» (4822) 35-72-10, 50-94-63.

Пресс-служба Правительства Тверской области