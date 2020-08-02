В Тверской области в рамках операции «Снегоход» проверили более 500 единиц внедорожной мототехники

В Тверской области проходит профилактическая операция «Снегоход», направленная на проверку специализированной техники. С начала 2020 года проведено свыше 120 профилактических рейдов, в ходе которых проверено более 500 внедорожных мототранспортных средств.

Во время профилактической операции «Снегоход» на технический осмотр в инспекцию Гостехнадзора Тверской области было представлено более 900 снегоходов, зарегистрировано 78 единиц внедорожной мототехники и выдано 389 удостоверений на право управления такими транспортными средствами.

Инспекторами Гостехнадзора также выявлено 52 нарушения обязательных требований в области эксплуатации внедорожной мототехники.

Профилактическая операция «Снегоход» в Тверской области продлится до 29 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области