На берегу Селигера в Тверской области планируют построить современный спортивно-оздоровительный комплекс

В Осташковском городском округе, на берегу озера Селигер, планируется создать новый спортивно-оздоровительный комплекс. Вопрос вошел в повестку заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям 7 февраля, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: Селигер – популярное место для отдыха среди жителей и гостей Тверской области. Проект должен стать примером создания туристического комплекса современного уровня, с максимально бережным отношением к природе, соблюдением экологических норм.

О планах по строительству турбазы заявила российская научно-внедренческая фирма «Блеск-НВФ». Планируемый объем инвестиций на первом этапе – порядка 140 млн рублей. В туристический комплекс войдет гостиница, ресторан, одноэтажные и двухэтажные домики, СПА-центр, детская и спортивные площадки, футбольное поле, пешеходно-беговая дорожка, которая в зимнее время будет использоваться как лыжная трасса, зоны для купания, рыбалки и другие объекты.

Селигер стал одним из наиболее популярных мест для отдыха в новогодние праздники. По данным Министерства туризма Тверской области, самыми посещаемыми территориями региона, согласно отчетам по загрузке отелей, стали Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок и Селигер.

В Осташковском городском округе проходит немало событийных мероприятий. Традиционный фестиваль «Селигерский рыбник» вошел в 2020 году в региональный календарь событий. Всего в календарь в этом году включено 89 мероприятий, представляющих наибольший интерес для туристов.

Больше всего мероприятий планируется провести в Твери, Калининском, Конаковском, Старицком, Торжокском районах и Осташковском городском округе.

Ежегодно туристский календарь событий Тверской области пополняется новыми позициями. Для сравнения: в 2018 году в него было включено 40 событий, в 2019 году – 45.

Пресс-служба Правительства Тверской области