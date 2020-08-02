В 2020 году в Тверской области планируется реализовать 90 проектов по благоустройству

В Тверской области в 2020 году в рамках реализации региональной программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать 90 проектов: благоустроить 26 дворовых территорий и 64 общественные пространства в 38 муниципальных образованиях. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Нам необходимо увеличить число городов с современной средой более чем в 2 раза: с 6 в 2020 году до 14 в 2025-м, чтобы быть на передовых позициях в ЦФО. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий», - считает Игорь Руденя.

В Твери планируется благоустроить скверы на улице Можайского и в посёлке Химинститута, установить умные системы освещения и видеонаблюдения на аллее Славы и на бульваре Цанова. В Торжке в план работ включено благоустройство 5 дворов и сквера на ручье Здоровце. В Ржеве запланированы работы в парке у памятника «Паровоз», сквере улицы В. Степанченко (1 этап), продолжение благоустройства парка, расположенного в границах улиц Грацинского и Октябрьская. В Вышневолоцком городском округе отремонтируют набережную О.Матвеева, Петровский сквер, дворы по улицам Правды, 23 и Гоголя,19.

Также наибольшее количество проектов планируется к реализации в Осташковском городском округе, Кашине, Оленино, Зубцове, Западной Двине, Бологое, Белом, Кувшиново, Спирово, Максатихе, Лихославльском и Фировском районах.

Всего в текущем году на реализацию мероприятий программы направят более 392,4 млн рублей: из федерального бюджета - 376,9 млн рублей, из областного - 11,6 млн рублей, софинансирование со стороны муниципалитетов составит 3,9 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области