В Тверской области ещё два профессиональных образовательных учреждения закреплены за отраслевым министерством

Тверской колледж транспорта и сервиса и Бологовский колледж закреплены за региональным Министерством транспорта. Решение принято на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 7 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Изменение подведомственности профессиональных образовательных учреждений Тверской области началось с 2020 года и проводится в целях совершенствования системы подготовки кадров для экономики Верхневолжья. До этого все колледжи находились в ведении Министерства образования региона. Теперь учебные заведения профобразования закреплены за региональными отраслевыми Министерствами, что позволит обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов.

Повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства, было посвящено совместное расширенное заседание президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию, которое 6 февраля в Москве провёл Президент Владимир Путин. В мероприятии принял участие Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня задача и глав муниципальных образований, и Правительства региона совместно с работодателями создать конкурентные рабочие места в реальном секторе экономики, в социальной сфере. Считаю, что наступает новый этап в развитии среднего профессионального образования, которому дан старт на заседании президиума Госсовета. Акценты сделаны именно на практическом развитии и подготовке кадров для экономики страны и каждого региона», – прокомментировал итоги заседания журналистам Игорь Руденя.

В Тверской области ведется модернизации системы профессионального образования, в рамках которой выстраивается цепочка взаимодействия между работодателями, учреждениями среднего профессионального образования в соответствии с отраслевыми потребностями.

В Верхневолжье создается 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий, организаций различных форм собственности. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» на базе Тверского политехнического колледжа был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, где создана современная инфраструктура для профориентационных мероприятий, повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина для проведения мероприятий, направленных на профессиональное образование граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области