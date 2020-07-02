Тверитяне начали получать Паспорта болельщика Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020

В центральном почтовом отделении Твери начали выдавать Паспорта болельщика Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020. На текущий момент в адрес УФПС Тверской области поступило 44 почтовых отправления с персонифицированной картой зрителя – FANID. 33 из них уже получены жителями Твери и области.

Паспорта болельщика продолжат поступать в адрес тверитян в отделение почтовой связи 170100 вплоть до старта Чемпионата.

Почтовое отправление доставляется в индивидуальной упаковке и гарантирует его безопасность и сохранность. Срок хранение FANID - 30 дней. В этот период необходимо прийти в отделение почтовой связи и предъявить документ, который был указан при оформлении заявки. Операторы почтового отделения при получателе вскроют бандероль, сверят данные в паспорте с предоставленным документом и выдадут болельщику его карту зрителя - FAN ID.

В ходе подготовки к Чемпионату Европы по футболу UEFA 2020 Почта России будет бесплатно доставлять персонифицированные карты зрителей – FAN ID в определенные отделения связи «заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения», в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом.

Для того, чтобы получить Паспорт болельщика, необходимо оформить заявку на сайте www.fan-id.ru, а также выбрать способ получения «в отделении Почты России» и адрес отделения почтовой связи, куда будет доставлен документ. После чего пользователь получит два уведомления о статусах доставки. Отслеживание доставки Паспорта болельщика доступно на веб-портале Почты России www.pochta.ru/tracking по коду отслеживания в СМС и e-mail уведомлении.

Напомним, что FAN ID представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.