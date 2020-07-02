Губернатор Игорь Руденя поддержал предложения молодых ученых по инновационному и научному развитию Тверской области

7 февраля, накануне Дня российской науки, Губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями государственных вузов Верхневолжья – Тверского госуниверситета, сельскохозяйственной академии, медицинского и технического университетов. Глава региона обсудил с молодыми учеными предложения в региональную программу научного и инновационного развития Тверской области.

Начиная встречу, Игорь Руденя напомнил, что 6 февраля Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного совета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию.

«Внимание было уделено среднему, профессиональному и высшему образованию. Речь также шла о том, как должна развиваться прикладная наука. По поручению Президента будут выделены дополнительные средства на увеличение в образовательных организациях количества бюджетных мест. Финансирование затронет и государственные вузы Тверской области. В свою очередь, в нашем регионе уже сформировался имидж госуниверситетов, где готовят хороших специалистов и практиков, где царит определенная атмосфера. Уверен, вы внесете свой вклад в развитие региона», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что особое внимание Правительство Тверской области уделяет и будет далее уделять улучшению материально-технической базы учреждений образования, созданию достойных условий для студентов, интересного и полезного досуга молодежи. Так, в Твери планируется развивать спортивный кластер.

Молодые ученые Тверского государственного университета рассказали о своих разработках в сфере промышленности, социальном секторе. В том числе представили проект лаборатории для решения социально-демографических задач. Одно из направлений этой работы – создание семейно-демографических паспортов муниципальных образований, пространственное развитие территории региона.

Презентация Тверской государственной сельскохозяйственной академии была посвящена адаптивным технологиям выращивания льна-долгунца, направленным на увеличение урожайности культуры. Кроме того, от ТГСХА поступили предложения о создании центра поддержки представителей аграрной отрасли, развитии системы подготовки кадров в условиях цифровой трансформации сельского хозяйства.

Ученые Тверского государственного медицинского университета рассказали о создании центра клинических исследований, что позволит привлечь инвестиции в регион, повысить доступность и качество медицинских услуг. Вуз также приступил к созданию центра физиологии и патологии, который, в том числе нацелен на профилактику и реабилитацию пациентов, перенесших инсульт.

Помимо отраслевых проектов свои предложения для программы научного и инновационного развития представили ученые Тверского государственного технического университета. Это усиление поддержки ученых, развитие научно-производственных коллабораций, инфраструктуры для исследовательской деятельности и другие направления.

Игорь Руденя отметил, что все предложения ученых будут учтены в дальнейшей работе. Губернатор также подчеркнул: необходимо создать площадку для общения ученых тверских вузов с представителями областных Министерств и ведомств, на которых предложения будут детально прорабатываться для дальнейшей практической реализации в регионе. В частности, это актуально для отрасли здравоохранения, считает Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области