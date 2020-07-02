Тверская область совместно с Всемирным банком реализует программу развития международной конкурентоспособности секторов экономики региона

Тверская область в сотрудничестве со Всемирным банком приступает к работе над программой по развитию международной конкурентоспособности секторов экономики региона. Программа предусматривает проведение диагностики, а также подготовку отдельных рекомендаций по повышению конкурентоспособности одного из отобранных секторов экономики.

«Наши главные задачи – рост экономики, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса. В числе важнейших показателей – повышение качества жизни наших граждан и рост числа рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил Губернатор Игорь Руденя при утверждении одной из ключевых государственных программ региона – «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020- 2025 годы.

Программа по развитию международной конкурентоспособности будет реализована в партнерстве со Всемирным банком – одним из крупнейших международных финансовых институтов, который располагает методологией и большим накопленным международным опытом по реализации подобных программ. Все расходы по реализации программы берет на себя Всемирный банк, а регион окажет всестороннюю административную поддержку.

С 4 по 6 февраля аналитики Всемирного банка на территории региона проводили опросы представителей бизнеса, промышленности, сельского хозяйства, организаций, оказывающих поддержку предпринимательству, а также исполнительных органов власти.

Далее аналитики Всемирного банка вместе со специалистами Минэкономразвития региона проведут анализ конкурентоспособности отраслей экономики Тверской области. Будут выделены наиболее перспективные направления, определены преимущества и возможные риски. Итоги программы заложат в основу для формирования стратегии повышения конкурентоспособности отраслей экономики региона. Предполагается представить итоги работы в июле текущего года.

Всемирный банк работает более чем в180 странах мира. Одной из задач программы по повышению конкурентоспособности в субъектах России являлось определение пилотного региона, где можно было бы на практике применить накопленный международный опыт и наработанные стратегии, чтобы понять, насколько они могут быть востребованы в нашей стране.

«Мы долго искали такой регион в России для совместной работы. Когда мы начали сотрудничать с Тверской областью, то поняли, что все получится, поскольку регион активно с нами взаимодействует и искренне заинтересован в результатах совместной работы», – отметил руководитель программ Всемирного банка в Российской Федерации Кристофер Дэвид Миллер.

Тверская область и Всемирный банк уже успешно реализовали несколько совместных проектов. Так, например, реставрация Тверского императорского путевого дворца финансировалась в рамках направления «Сохранение и использование культурного наследия в России» при участии Всемирного банка и Министерства культуры Российской Федерации, регионального и местного бюджетов.

Проект поддержки местных инициатив был включен в стратегию партнерства Всемирного Банка и Российской Федерации на 2013-2015 годы, в нем принимал участие и наш регион. В рамках проекта предоставлялись субсидии на финансирование совместных проектов населения и местных администраций, направленных на решение проблем, выявленных самим населением.

Пресс-служба Правительства Тверской области