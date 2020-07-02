Жителей и гостей столицы Верхневолжья приглашают на бесплатные экскурсии по Твери

9 февраля в Твери пройдут три бесплатные экскурсии для гостей и жителей столицы Верхневолжья. Начало пешеходных экскурсий в 11.45 у памятника Михаилу Тверскому.

Экскурсии представляют выпускники «Школы городских экскурсий» – совместного образовательного проекта регионального Министерства туризма и Института «Стрелка», который был реализован в Тверской области в 2018 году. В рамках проекта его участниками были разработаны 17 уникальных маршрутов. В общей сложности экскурсии от выпускников «Школы» уже посетили более 1500 человек.

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты позволяют повысить статус территории, привлечь гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В ближайшее воскресенье о Твери будут рассказывать аттестованные экскурсоводы - Любовь Репина, Алина Сергеева и Елена Маринина.

Все участники разделятся на группы, специально для детей планируется организовать отдельный маршрут. В программу включено посещение музея фотографии «Искра», набережной Степана Разина, Городского сада, памятника Пушкину и Тверского императорского дворца, площади Ленина, «Ласточкиного гнезда» и гостиницы «Оснабрюк». Продолжительность экскурсии составит не менее 2 часов.

Отзывы о посещении экскурсии можно оставить в социальных сетях с хештегом WelcomeTver.

Пресс-служба Правительства Тверской области