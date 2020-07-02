СНИМАЕТСЯ КИНО

В снежный и местами солнечный субботний первый февральский день в г. Конаково, на площади перед Дворцом спорта «Дельфин» было многолюдно. Прогуливавшиеся конаковцы спрашивали друг у друга: что это за митинг происходит, о котором они ничего не знают? Но все оказалось еще интереснее...

На площади, где установлена скульптура Петру и Февронии, символизирующих супружескую верность, проходили съемки одной из заключительных сцен документального фильма. Эта кинолента снимается силами московской команды под режиссурой Натальи Шумак и будет посвящена юбилею Конаковского района, которому в марте этого года исполняется 90 лет. В ней принимают участие как простые жители района, так и те, чьи имена постоянно на слуху. Например, в этой массовой сцене были задействованы более 200 человек. На фото, сделанное с вышки (которую предоставило руководство «Агропромэнерго»), мы насчитали 140 человек в цифре «9» и 120 - в цифре «0». По сути, эта сцена по творческому замыслу – финальная и представляет собой флэшмоб, в ходе которого жители города и района выкладывают собой на белом снегу число 90, символизирующее юбилейную дату.

Съемки фильма, посвященного 90-летию Конаковского района, идут с лета прошлого года. По замыслу автора фильмов, жизнь нашей малой родины будет показана со всех его сторон, и преимущественно сильных сторон (юбилей, все-таки). Главное богатство Конаковского района (впрочем, как и любого другого) – это, конечно же, его люди. Те, кто живет у нас и своим трудом, своими достижениями делает его самым передовым в Тверской области. Будущий фильм можно также назвать и снятый в стиле «времена года»: ведь съемки происходили и летом, и осенью, и вот теперь - зимой.

Немного о режиссере. Наталья Шумак уже известна нашим внимательным читателям. Именно она вместе с директором ДК «Современник» Натальей Сергеевой вручала награду победителю муниципального конкурса «Человек года-2019» в номинации «Призвание - культура». В этой номинации победила руководитель танцевального коллектива «Fashion» из Городни Екатерина Хохлова. Сама Наталья также является креативным директором фонда сценаристов «КИТ» и главным автором проекта «Витамины для души». Впервые «Заря» писала про ее деятельность еще года полтора назад, когда она приезжала со своим проектом в село Юрьево-Девичье. Так что Наталью Шумак и Конаковский район многое связывает.

Кстати, в сентябре, когда снимались очередные кадры для фильма, наш корреспондент тоже принимал участие в этих съемках. Большого газетного репортажа тогда почему-то не вышло, но остались фотоснимки, и наверстать упущенное никогда не поздно. В тот день кинематографисты побывали в конаковском бору на легкоатлетическом пробеге, сняли детскую парусную регату в Вараксино, заехали в гости к хористам из Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково,

В кадрах фильма будет много небольших интервью с детьми. Ведь молодое поколение - это будущее нашего района. И именно через призму их восприятия сегодняшних дней режиссер формирует чистое и незамутненное мнение о районе-юбиляре. Как вы живете? Чем занимаются ваши родители? Что вам больше всего нравится в жизни? Кем вы хотите стать? Знаете ли вы, чем известно то место, где вы живете? На такие вопросы дети всегда отвечают честно и открыто. Будет там и интервью с главой района в неформальной обстановке». Будет многое. Сам фильм авторы планируют закончить к торжественным юбилейным событиям, запланированным на конец марта. О дне и месте премьеры будет сообщено особо. Так что следите за нашими публикациями в честь юбилея района.

Итак, зима. С этим сезоном в этом году не повезло: нормального снега для съемок ждали долго. И дождались. В прошлые выходные было два съемочных дня: пятница и суббота. В первый день площадкой съемок стал один из пригородов города, где перед камерами были разыграны настоящие народные гулянья с ярмаркой. В событии приняли участие несколько творческих коллективов, а также казаки, активная молодежь и все те, кто решил для себя «вписаться в историю», оставить свой облик на память потомкам. Ведь юбилей пройдет, и жизнь будет стремиться дальше. И кто знает, с какими чувствами мы будем пересматривать эти кадры через 10, 20 или 30 лет...

Но вернемся на субботнюю съемочную площадку. Первоначальный замысел снять «Флэшмоб-90» на городской площади пришлось оперативно скорректировать: на площади, которая из-за перепадов температуры стала больше похожа на каток, коммунальщики оперативно вывезли тонны песка, после чего пропал основной антураж съемок - белый снег. Решено было переместить 200 с лишним участников съемок на площадь перед памятником Петру и Февронии.

Технология съемок также вызывает интерес. Режиссер Наталья Шумак быстро передвигалась с мегафоном, командуя и строя народ в четыре шеренги. Затем каждую шеренгу режиссер лично провела через сугроб, дабы очистить ноги артистов от песка и не заляпать то единственное место в центре города, докуда не добрались коммунальные службы. Затем, работая как поводырь, из каждой шеренги, как из ниточек, формируя элементы будущих цифр. Ушло на все это около получаса.

Участники к флэшмобу подготовились: надели броские одежды, многие взяли с собой яркие платки, чтобы во время съемки махать ими и выражать всяческую радость от предстоящего юбилея. Работали две камеры: одна снимала с уровня земли, вторая - с вышки. В ее люльке находился смелый оператор по имени Георгий. Он и сделал это впечатляющее видео, стоп-кадр из которого вы можете видеть на первой странице «Зари». В общем, всю съемку удалось уложить примерно в час с небольшим. Эффектные кадры сделаны, и скоро мы их все увидим.

- Я очень благодарна всем, кто принял участие в сегодняшних съемках, – сказала нашему корреспонденту Наталья Шумак, - и в первую очередь тем, кто смог все это организовать. Ваши жители – прекрасные актеры, все понимающие, исполнительные и очень жизнерадостные. С конаковцами приятно работать, фильм у нас снимается зачастую на одном дыхании, и он должен получиться превосходным...

Мы узнали у режиссера, что снятые в эти пятницу и субботу кадры стали практически последними. Материал снят. В феврале он будет отдан на верстку, затем монтаж. Уже точно понятно, что краткий вариант фильма все увидят на торжественной церемонии празднования юбилея района, которая запланирована на самый конец марта и пройдет в районном ДК «Современник». Но число мест в зрительном зале ограничено, а создателям фильма, конечно же, хотелось бы, чтобы его увидели все жители Конаковского района. О том, как это будет происходить, «Заря вам еще расскажет.

Подготовил

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.