02.02.2020: СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ В ОСОБУЮ ДАТУ

2 февраля случился очередной день с красивой датой: 02.02.2020. Обычно у молодоженов на такие дни – особый спрос, все хотят расписаться в загсе и сыграть свадьбу именно в подобные дни. Нумерологи видят особенное значение в цифровых и числовых рядах, которые играют роль генераторов энергии. Причём, дата зеркальная, т.е. палиндром – читается одинаково и с начала и с конца.

Считается, что такие даты приносят удачу, и брак в такой день будет счастливым. Естественно, что таким совпадением не преминули воспользоваться конаковские молодожёны. Единственное препятствие на пути к счастью молодых, что воскресенье – выходной день в Конаковском загсе.

Но его работники пошли навстречу желанию молодожёнов расписаться именно в этот день и согласились выйти на работу в свой законный выходной, а также помогли организовать красивые и торжественные бракосочетания. В районном загсе в это воскресенье провели четыре свадьбы. Торжественные регистрации браков проходили не только в Конаковском загсе, но и в зале бракосочетания дворца «Ольгино».

Как рассказала нам заведующая отделом загс Конаковского района Наталья Викторовна Семёнова, принимаются заявления на праздник Красная горка, который будут отмечать 26 апреля (а это - тоже воскресенье). Свадьба на Красную горку - самая жаркая пора в столичных загсах. Теперь и наши молодожёны смогут оформить бракосочетание в этот особенный народный праздник. Бракосочетание в этот день считается удачным, а жизнь в браке – счастливой и благополучной. Недаром говорится: «Кто на Красную горку женится – век не разженится!». Конаковские молодожёны сами смогут проверить это народное поверье, расписавшись 26 апреля.

Людмила КИКАЛО.