ПОБЕДА «ЗАРИ» - ПОБЕДА РАЙОНА

На подведении итогов ежегодного профессионального конкурса журналистского мастерства «Грани-2019», которое прошло в Твери 31 января, лучшими в номинации «Посети Тверскую область» с присуждением хрустального знака и диплома победителя признаны творческие работы журналистов районной газеты «Заря».

На конкурс «Грани» в этот раз было подано 463 работы от печатных изданий, теле- и радиоканалов, а также интернет-порталов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. По итогам работы жюри под председательством заместителя губернатора Тверской области Андрея Ищенко было определено 15 победителей и 24 лауреата в 15 номинациях. «Заря» представила 18 работ в следующих номинациях: «Люди региона», «Здоровый образ жизни», «Фоторепортаж» и «Посети Тверскую область».

В последней номинации наша районка и стала победителем, предоставив на суд жюри следующие материалы: «Туризм – это серьезно» (интервью с заместителем главы администрации по развитию Александром Слепышевым), «Возрожденная история конаковского фаянса» (про 10-летие производственно-туристической компании «Конаковский фаянс») и два репортажа: «Народная рыбалка - машина за удачу» и «Верещагин СырFest-2019: все сделано правильно».

Выбор жюри обусловлен, в первую очередь, тем, что в Тверской области далеко не все районы обладают таким богатым туристическим потенциалом, способным привлечь внимание гостей (в том числе и инвесторов), а в будущем – в буквальном смысле прокормить его жителей. В туристической отрасли региона Конаковский район передовой, и победа «Зари» - это, прежде всего, победа района и его жителей. Информационная политика районного издания признана эффективной и качественной. Наша газета начиная с 2013 года уже в пятый раз отмечается на этом конкурсе, в прошлом году мы стали лауреатами в номинации «Фоторепортаж», а в позапрошлом – обладателями самой главной награды – гран-при конкурса «Грани» за историко-краеведческий проект «Конаково. Век двадцатый».

В торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Грани-2019» принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также награды вручали председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной думы Российской Федерации Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, член Совета Федерации Владимир Лукин, заместитель генерального директора «РЕН-ТВ» Игорь Прокопенко.

- Без ежедневной работы журналистов невозможно развитие нашего региона, – отметил в обращении к участникам конкурса Игорь Руденя. - Нередко ваша информация помогает оперативно принимать решения по актуальным для населения вопросам. Все мы трудимся для того, чтобы Тверская область была динамично развивающимся регионом. Начавшаяся в прошлом году реализация национальных проектов, которая позволит вывести наш регион на совершенно новый качественный уровень, тоже является проектом, который освещают наши журналисты.

Губернатор особо отметил важность журналистской работы в сохранении исторической памяти о роли нашего народа в победе над фашизмом в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также он объявил о том, что инициатива профессионального сообщества об учреждении звания «Почётный журналист Тверской области» поддержана правительством региона. Первую награду планируется вручить уже в этом году.

Стоит отметить еще один момент: перед торжественной церемонией награждения Игорь Руденя провёл встречу с юными корреспондентами Тверской области. Начинающие журналисты задали главе региона более 20 вопросов. (Подробности этой встречи – в рубрике «Тверская губерния» на 2-й странице).