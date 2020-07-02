Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
7 февраля (пятница)
- Литературно-музыкальная композиция «Гляжу в тебя, как в зеркало» к 75-летию Юрия Антонова. Конаковская МЦБ, начало в 14.00
8 февраля (суббота)
- Лыжня России (муниципальный этап). Лыжная база в конаковском бору, регистрация с 9.30, начало в 11.00.
- Открытие художественной выставки «Моя магнолия». Конаковская МЦБ, начало в 14.00.
9 февраля
(воскресенье)
- Легкоатлетический пробег «Мандаринчик». Конаковский бор, начало в 11.00.
- Соревнования по лыжным гонкам «Спринт». Конаковский бор, начало в 11.00
- Открытие тематической выставки работ районного конкурса «Пасхальное яйцо-2020». Ильинский храм, с. Селихово. Начало в 12.00
12 февраля (среда)
- Ярмарка вакансий для жителей г. Конаково и Конаковского района. ДК «Современник», начало в 11.00.