Анонс выходного дня... и не только

7 февраля (пятница)

- Литературно-музыкальная композиция «Гляжу в тебя, как в зеркало» к 75-летию Юрия Антонова. Конаковская МЦБ, начало в 14.00

8 февраля (суббота)

- Лыжня России (муниципальный этап). Лыжная база в конаковском бору, регистрация с 9.30, начало в 11.00.

- Открытие художественной выставки «Моя магнолия». Конаковская МЦБ, начало в 14.00.

9 февраля

(воскресенье)

- Легкоатлетический пробег «Мандаринчик». Конаковский бор, начало в 11.00.

- Соревнования по лыжным гонкам «Спринт». Конаковский бор, начало в 11.00

- Открытие тематической выставки работ районного конкурса «Пасхальное яйцо-2020». Ильинский храм, с. Селихово. Начало в 12.00

12 февраля (среда)

- Ярмарка вакансий для жителей г. Конаково и Конаковского района. ДК «Современник», начало в 11.00.