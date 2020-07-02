МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В «КЭС-БАСКЕТ» определились сильнейшие



В соответствии с регламентом проведения чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2019-2020 в Конаковском районе, на базе ДЮСШ «Олимп» прошел муниципальный этап баскетбольных игр, где встретились шесть команд юношей и девушек, представлявших общеобразовательные учреждения Кимр, Торжка, Рамешек, Кашина, Конакова, Редкина и Юрьево-Девичья - победители финалов муниципальных этапов.

Организатор проведения соревнований - управление образования администрации Конаковского района и МБУ ДО «ДЮСШ Олимп» Конаковского района», главный судья соревнований на муниципальном и дивизиональном этапе тренер-преподаватель спортивной школы «Олимп» Сергей Березников. По условиям соревнований, сильнейшая команда примет участие в следующем, дивизиональном этапе.

На дивизиональный этап соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» - Дивизион «Восток» вышли команды юношей гимназии № 5 города Конаково, школы № 2 поселка Редкино, команда девушек из школы №3 города Конаково и девушки из школы села Юрьево-Девичье.

Итоги дивизиональных соревнований по КЭС-БАСКЕТ:

МБОУ СОШ № 3 города Конаково (девушки) - первое место;

МБОУ гимназия № 5 города Конаково (юноши) - третье место;

МБОУ СОШ села Юрьево-Девичье (девушки) - четвертое место;

МБОУ СОШ № 2 поселка Редкино (юноши) – пятое место.

Победители и призеры соревнований в соответствии с регламентом чемпионата получили по 12 комплектов новой баскетбольной формы от АНО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». При этом команды СОШ №3 города Кашина и СОШ №3 города Конаково стали финалистами регионального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», который пройдет 18 - 19 февраля. Самым ценным игроком дивизионального этапа была признана игрок команды девушек СОШ №3 города Конаково Элина Бородина.

Конаковские школьники — победители региональной

олимпиады



27 - 29 января в г. Твери прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Честь Конаковского района защищали Полина Алутина, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 7 города Конаково, Елена Андрианова, ученица10 класса МБОУ СОШ № 7 города Конаково, Юлия Кириллова, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 7 города Конаково.

Победителем стала Елена Андрианова, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 7 города Конаково (учитель Анна Александровна Кондрашова), призером - Юлия Кириллова, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 7 города Конаково (учитель Людмила Юрьевна Рыбакина).



Торжественное мероприятие,

посвященное дню вывода советских войск из Республики Афганистан



Уважаемые ветераны-афганцы, 15 февраля в 13 часов в ДК «Современник» состоится торжественное мероприятие, посвященное дню вывода советских войск из Республики Афганистан. Воинам-интернационалистам будут вручаться памятные медали. Приглашаем вас и ваших близких принять участие в данном мероприятии. Убедительно просим вас предварительно зарегистрироваться, позвонив по телефону 49788, добавочный 100



ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Центр занятости населения Конаковского района приглашает жителей г. Конаково и Конаковского района на ярмарку вакансий.

Ярмарка проводится

в ДК «Современник»

12 февраля с 11 до 13 часов.

Вы сможете подобрать варианты подходящей работы из банка ЦЗН; встретиться с работодателями; получить консультации по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового законодательства.

Все услуги оказываются бесплатно.

Уважаемые предприниматели

и жители Конаковского района!

В целях повышения результативности работы совета по вопросам малого и среднего предпринимательства администрация Конаковского района предлагает вступить в состав совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района.

Заявление о приеме в состав совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района необходимо представить в письменном виде в срок до 28 февраля 2020 года любым удобным для вас способом: нарочно в администрацию Конаковского района, отдел экономики, каб. № 20 или в сканированном виде на e-mail: koneconom@mail.ru.

Как защитить себя от коронавируса.

Что такое коронавирусы?



Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, такие, как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом - чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле.

Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

- Как передаётся коронавирус?

- Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.

Изначально вспышка произошла от животных, предположительно, источником стал рынок морепродуктов в Ухане, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

- Как защитить себя от заражения коронавирусом?

- Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.

Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам и не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.

Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

- Что можно сделать дома?

- Убедитесь, что у каждого в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щётками и другими предметами личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.

- Можно ли вылечить новый коронавирус?

- На сегодняшний день большинство заболевших людей выздоравливают. Необходимо обращаться за медицинской помощью. Врач госпитализирует по показаниям и назначит лечение.

Не существует специфического противовирусного препарата от нового коронавируса - так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

Но есть схемы лечения и препараты, которые помогают выздороветь.

Самым опасным осложнением является вирусная пневмония. Чтобы вовремя начать лечение, нужно свое-временно обратиться за медицинской помощью.

- Кто в группе риска?

- Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению Уханя говорится, что в основном заболели люди старше 50 лет.

Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, люди с ослабленной иммунной системой, имеющие сопутствующие болезни, - в зоне риска.

- Есть ли вакцина для нового коронавируса?

- В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде стран уже начаты её разработки.

- В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?

- Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Конаковском районе.

Подготовила

Ирина Третьякова