К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

«ВЧЕРА И СЕГОДНЯ МОЕГО ТЕАТРА»

На проходившей в декабре прошлого года научно-практической конференции «Завидовские чтения» многие краеведческие проекты защищали ученики школ Конаковского района. Среди них Даниил Парыгин, учащийся 10-А класса Конаковской средней школы № 7, научным руководителем которого является учитель истории О.Е.Куприянова. Прошедший год Президентом России Владимиром Путиным был объявлен Годом театра, и в честь этого Даниил подготовил интересный доклад про историю старейшего любительского театра Тверской области – народного театра городского ДК им. Воровского, которым руководит Ирина Герман. Работу этого способного юноши (правда, с некоторыми сокращениями) мы и предлагаем вашему вниманию.

1. Предисловие.

В нашем городе Конаково есть театр, который, в отличие от «продвинутых», новаторских, апеллирует к лучшему, что есть в человеке. Такую замечательную деятельность этот театр осуществляет уже сто одиннадцать лет! О его работе я знаю не понаслышке: вот уже третий год я актер народного театра Дворца культуры имени Воровского. Мне уже посчастливилось выступить в некоторых его спектаклях, и даже в главных ролях. Недавно, в 2018 году, театр отметил свой юбилей, 110-летие, а в апреле 2020 года ему исполнится уже 112 лет…

Когда думаешь о долгом, в общем-то счастливом пути театра, невольно задаешь вопрос: какие причины обусловили это долголетие, неизменную любовь, уважение уже не одного поколения зрителей? Я считаю, что одной из причин является репертуар театра – его подбирали и подбирают люди, влюбленные в театральное искусство, определившие и определяющие душу моего театра. Чтобы доказать справедливость своей гипотезы, объектом исследования я сделал репертуар театра с 1908 года до наших дней. Воссоздать «дела давно минувших дней» помогли чудом сохранившиеся афиши театра, фотографии, те записи о репертуаре, которые в течение нескольких десятилетий вел один из режиссеров Федор Мефодьевич Карпов. Он именно служил театру, с 1929-го и до конца 80-х годов прошлого столетия, делал все для того, чтобы до нас, потомков, дошли эти сведения.

Больший период жизни театра приходится на советское время, поэтому резонно кто-то может сказать: «Ну, какой выбор в условиях тотального советского контроля? Что театрам «рекомендовали», что позволяли, то они и играли». Один из исследователей культуры советского времени сказал о том, что не следует путать два явления: советскую культуру (которая вполне сознательно соответствовала предъявляемым властями требованиям) и культуру советского периода (такую, которая стремилась в условиях тоталитарного режима говорить об общечеловеческих ценностях, о духовности). Деятельность театра в большей степени следует отнести к явлению второму, о чем и свидетельствует отбор репертуара.

Конечно, я понимаю, что не могу рассказать о своем театре на настоящем профессиональном уровне, хотя театр, имеющий более чем столетнюю историю и живущий сегодня полноценной творческой жизнью, вполне достоин профессиональной монографии. Моя работа не искусствоведческого, а, скорее, исторического характера. Освещение деятельности театра дается в сопоставлении с социокультурным контекстом времени. При работе над исследованием я использовал литературу, особенно большую помощь оказала книга искусствоведа Евгения Сергеевича Громова «Сталин: искусство и власть», в которой на документальной основе рассматривается вопрос о руководстве товарища Сталина искусством, в том числе и театром. Без этой книги невозможно было бы почувствовать эпоху сталинизма, и как она присутствовала в искусстве. Также очень помогла книга историка Бориса Вадимовича Соколова «Сталин, Булгаков, Мейерхольд… Культура под сенью великого кормчего»: на примерах конкретных судеб художников (Бабеля, Мейерхольда, Таирова, Булгакова и других) автор доказывает, сколь губительным оказался тоталитарный режим для многих из них. Так, в 1938 году был расстрелян молодой драматург Владимир Киршон, автор пьесы, которую Сталин хвалил в 1934 году и которую в 1936 году поставил наш театр. И все-таки художники творили…

2. Рождение театра.

В апреле 1908 года литературный кружок при фарфоро-фаянсовой фабрике предпринимателя Матвея Сидоровича Кузнецова стал кружком любителей драматического искусства, и с этого момента начинается история театра, который сегодня называется народным театром Дома культуры имени Воровского. Факт превращения литературного кружка в кружок драматический примечателен. Он, как мне кажется, отражает особенности российской жизни начала XX века, в частности, культурной жизни.

Матвей Сидорович Кузнецов, «король русского фарфора» - талантливый предприниматель, который купил в 1870 году убыточную ауэрбаховскую фабрику и быстро превратил ее в передовое предприятие, понимал: ситуация, когда «верхи» относились к рабочему классу как к людям второго сорта, должна остаться в прошлом, она недостойна будущего России. Отношения между трудом и капиталом должны складываться иначе. Для своих рабочих Кузнецов открыл школу, училище, библиотеку. Были созданы условия и для творческой деятельности служащих и грамотных рабочих, появился кружок любителей литературы. Интеллигенция того времени настаивала на демократизации культуры, в частности, возник вопрос о народном общедоступном театре, таком, который не только показывает «занимательное», но и объясняет, воспитывает. Очевидно, эти идеи вдохновили любителей изящной словесности так, что литературный кружок превратился в театральный. Зрителями его спектаклей должны были стать служащие и рабочие фарфоро-фаянсового предприятия и их семьи.

3. Первые шаги, первые спектакли.

Сохранилась фотография, на которой запечатлен простой деревянный дом, в котором проходила деятельность театралов. В коллектив входили не только актеры, но и осветители, контролеры, кассиры, декораторы, в общей сложности человек шестьдесят. Первым руководителем обновленного кружка стал заместитель главного бухгалтера предприятия Николай Иванович Тулупов. Был принят «Устав кружка любителей драматического искусства». На средства Кузнецова приобретались оборудование для сцены, декорации, костюмы. Из Твери в день показа спектакля приезжали гримеры. В антрактах работал буфет, все было так, как положено! После спектаклей (об этом можно прочитать на сохранившихся афишах) устраивались танцы до двух ночи, сопровождавшиеся «летучей почтой» и другими играми. Люди учились общаться, с пользой, весело проводить досуг.

А теперь о главном. Какие пьесы были поставлены? Афиши свидетельствуют: к годовщине своей театральной деятельности, то есть в 1909 году, кружок поставил пьесу Островского «Бедность не порок». Сюжет пьесы очень узнаваем: богатый купец Гордей Торцов стремится выдать дочь замуж за старого, но богатого Коршунова, дочь влюблена в бедного, но доброго и совестливого приказчика… Уцелевшие афиши свидетельствуют о том, что в 1911 году состоялась премьера одноактной пьесы-шутки Антона Павловича Чехова «Предложение», примерно в это же время зрители увидели пьесу Петра Михайловича Невежина «Вторая молодость». Сегодня имя этого драматурга знают только специалисты-театроведы, а в те времена Невежин был популярен, и эта его пьеса (речь в которой шла о разводе) считалась «крепко сделанной, доброй и гуманной». Молодой театральный коллектив в духе времени занимался и просветительской деятельностью: один-два раза в месяц артисты отправлялись «на гастроли» в соседние села.

Какой вывод можно сделать о творческой деятельности коллектива до первой мировой войны? Она была успешной! И во многом этот успех был обусловлен продуманным, грамотно подобранным репертуаром: малоискушенный «в театрах» зритель вдруг увидел пьесы замечательных авторов!

4. Жизнь театра в 20-50-е годы.

Примерно с 1915 года и до конца 20-х годов в жизни театра по понятным причинам было затишье. Между тем, за эти годы произошли разительные перемены. В 20-е годы в Советской России культура приобрела совсем другие измерения. Позже, в середине 30-х годов строители светлого коммунистического будущего с энтузиазмом пели: «Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей», но уже в конце 20-х было ясно: хозяин в стране Советов – один. Тот, который повелел упразднить в области культуры и искусства самодеятельные ассоциации, объединения, организации. Возникли другие, унифицированные, подконтрольные союзы, метод социалистического реализма был объявлен единственно правильным (то есть - дозволенным). Как складывалась судьба театра в эти сложные времена?

Театр улучшил свои жилищные условия. Советская власть, помня слова основателя первого в мире социалистического государства («С неграмотным мужиком социализм не построишь»), строила дворцы культуры, клубы, кинотеатры, открывала библиотеки. К 1937 году в городе Конаково (так с 1937 стали называть поселок Кузнецово) выстроили Дворец культуры имени советского дипломата Вацлава Воровского, сюда и переехал театр. Центральный вход во Дворец культуры украшало большое панно Иосифа Виссарионовича Сталина. В этом ДК театр и поныне. Уже после войны, в 1959 году, коллектив одним из первых в стране получил статус «народного театра».

Как же выглядел репертуар театра в сталинские годы? Конечно же, ставили те спектакли, которые имели одобрение со стороны властей. Не позже 1936 года конаковцы увидели комедию Владимира Михайловича Киршона «Чудесный сплав». Что удалось узнать об этом произведении? В 1934 году комедия «Чудесный сплав» заняла второе место во Всесоюзном конкурсе молодых драматургов. Еще бы! На нее обратил внимание сам Иосиф Виссарионович Сталин, и «Чудесный сплав» поставили многие театры, и профессиональные, и самодеятельные, в том числе и наш театр. Действие комедии происходит в авиационном НИИ. Коллектив НИИ создает некий сплав, который должен улучшить качество советских самолетов. Комедия бесконфликтна: ее герои произносят смешные фразы, попадают в нелепые положения… Юмористическая, безобидная пьеса, ее, по замыслу автора, должен сопровождать добрый смех зрителей. Инженеры и лаборанты успешно справляются с заданием, директор института благодарит своих подчиненных и говорит о том, что самый чудесный сплав – это коллектив людей, которые самоотверженно работают. То есть перед зрителем – воспитательная пьеса, она призвана объяснить советскому человеку, что такое трудовой коллектив, каково его значение для блага Родины, для успешного строительства социализма.

Театр поставил и другие «правоверные» спектакли: «Платон Кречет» (1936), «Слава» (1938). Еще до появления на сцене конаковского Дворца культуры они имели успех на профессиональных сценах, в столицах. Спектакли были, так сказать, «обречены на аплодисменты». Ну, что ж, вряд ли конаковские любители сценического искусства разбирались в хитросплетениях большой политики. Но лозунг тогдашних будничных дней «Даешь новую, лучшую жизнь!», который был девизом данных пьес, им был понятен. Строители социалистической жизни в этих советских искренних пьесах были очень симпатичны, даже трогательны: молодостью, энтузиазмом, высокими стремлениями. Сегодняшние критики иронично называют такую драматургию «солнечным сталинизмом на театрах». Да, это были несложные, неглубокие пьесы. Однако советские авторы показывали, каким должен быть советский же человек: честным тружеником, патриотом, скромным, бескорыстным. И получалось, что пьесы говорили о человеческих качествах, ценность которых бесспорна при любых условиях, при любых режимах.

Советский театр ставил классику. Не всякую, но обусловленную вполне конкретными причинами. Для человека, профессией которого является политика, Сталин вполне прилично разбирался в художественном творчестве. В репертуаре МХАТа (любимый театр Сталина) ставили первоклассную драматургию Горького, наполненную плотным реализмом жизни дореволюционной, предпринимательской России: «Вассу Железнову», «Егора Булычева и других», «Дачников». Видимо, благодаря особенным предпочтениям вождя, и конаковцы увидели на своей театральной сцене такие пьесы Горького, как «Егор Булычев и другие» (1938) и «Васса Железнова» (1941).

Во время Великой Отечественной войны театр обратился к Островскому: вновь были поставлена комедия «Бедность не порок» (1943) и новая для театра пьеса Островского «За чем пойдешь, то и найдешь» (1945). В 1947 году зрители увидели пьесу Константина Михайловича Симонова «Русский вопрос». Сталин хорошо относился к автору, во время и после войны Симонова много хвалили и много печатали. Константин Михайлович был, как говорится, «обласкан доверием Кремля». Пьеса «Русский вопрос» была очень актуальна: в 1946 году началась «холодная война», и она, война, в качестве злободневной темы проникла в советскую драматургию. Ее освещали такие маститые драматурги, как Борис Лавренев («Голос Америки»), Николай Погодин («Миссурийский вальс»). Эта пьеса – не лучшее из наследия Константина Михайловича Симонова, но, тем не менее, она сообщает о том, что в международной политике после второй мировой войны возник очень серьезный, русский вопрос: «Хотят ли русские войны?». Она говорит о любви к правде, о преданности Родине. Наверное, выбор пьесы все-таки был обусловлен не только тем, что Симонов был любимцем вождя, но и тем, что его стихотворение «Жди меня», написанное во время Великой Отечественной войны, было для многих, кого разлучила война, настоящим заклинанием, сокровенной молитвой.

5. Жизнь Театра после 50-х годов.

В 1961 году конаковцы увидели на сцене театра драму Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы». Драму, в основе сюжета которой – настоящее уголовное дело, причем какое! Сознательное убийство только что родившегося ребенка, произошедшее в Тульской губернии. До революции пьеса вызвала ряд скандалов: долгое время ее не пропускала по причине безнрав-ственности героев цензура. В 1887 году в Александринском театре ее все-таки довели до генеральной репетиции. Но пьесе не повезло: ее прочитал Константин Петрович Победоносцев. Он тут же написал своему бывшему воспитаннику Александру III: «Я только что прочел новую драму Л. Толстого, и не могу прийти в себя от ужаса… Какое отсутствие, больше того, отрицание идеала, какое унижение нравственного чувства, какое оскорбление вкуса… День, в который драма Толстого будет представлена на императорских театрах, будет днем решительного падания нашей сцены». И спектакль не состоялся! Только в 1895 году, уже при Николае II, запрет на постановку пьесы был снят.

Между тем, Лев Николаевич Толстой призывал задуматься над очень серьезными вопросами. Что же такое человек: зверь или сотворение Божье? И что это такое – любовь к ближнему своему? И к чему обязывает любовь человека к человеку? Пьеса очень актуальная для наших дней! Конечно же, в советское время пьесу трактовали как «зеркало революции», отражающее причины революции. Но знакомство с драматургией Толстого, вообще плохо знакомой обычному человеку, было само по себе событием благодатным, и для театра, и для его зрителей. Обращение к драматургии Толстого было крупной творческой победой театра!

6. Жизнь Театра сегодня.

В 1991 году великое государство – Союз Советских Социалистических Республик – стало достоянием истории. России, которая стремительно, безоглядно, многого не понимая, меняла свой облик, было не до театров. В жизни нашего театра наступило затишье. Но он вновь, как когда-то, в уже очень далекие 20-е годы, сумел возродиться, возобновить свою деятельность. В 1998 году была поставлена пьеса Григория Горина «Чума на оба ваших дома» о жизни Вероны XIV века. Комедия, которая как бы отталкивается от трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»: монах Лоренцо рассказывает, как герцог пытается помирить непримиримых: Монтекки и Капулетти. В 2000 году состоялась премьера трагедии Вадима Коростылева «Варшавский набат» о страшной судьбе великого польского педагога, директора Дома сирот Януша Корчака, который отказался покинуть своих маленьких воспитанников и погиб вместе с ними в газовой камере концлагеря Треблинка. В 2003 году состоялась премьера пьесы Антона Павловича Чехова «Шутить изволите». В 2006 году конаковцы увидели премьеру пьесы Виктора Ольшанского «Хапун», она написана по мотивам произведений русского классика В.Г.Короленко. А в 2008 году была поставлена пьеса Михаила Булгакова «Полоумный Журден» (вольное изложение-адаптация комедии Мольера «Мещанин во дворянстве»). Все эти пьесы успешно присутствуют в репертуаре театра и сегодня.

Театр не забывает зарубежных авторов: 9 марта 2017 года состоялась премьера пьесы американского драматурга Джона Патрика «Странная мисс Севидж», в этой лирической комедии некогда блистали гениальные советские актрисы: Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая. «Странная мисс Севидж» пользуется особенным успехом, она, как правило, собирает много зрителей. Впрочем, я ответственно заявляю: у зрителей все наши постановки имеют успех! В планах театра – постановка пьес Островского, который, конечно же, стал любимым автором нашего театра, и это свидетельствует о хорошем, правильном вкусе моего коллектива. Особенностью современной жизни театра является его активное участие в фестивалях театрального искусства. И всегда наш театр становился лауреатом фестивалей. Так что жизнь продолжается!

7. Послесловие.

Наш театр всегда стремился быть честным и искренним. Более века он делал то, что положено делать настоящему театру: с помощью хорошего репертуара объяснял своим зрителям, что такое Человек. Наш театр оказался способным на большую, самоотверженную, даже подвижническую работу, на великое терпение, высокую ответственность перед людьми, на стремление донести до них настоящее театральное искусство. Поэтому театр и был щепетилен в отборе, в определении своего репертуара. Сознанию нашего коллектива претит нелитературная, безыдейная, художественно бессодержательная драматургия.

…Более века тому назад прозвучали слова великого Станиславского, сказанные им молодой труппе Художественного театра: «Не забывайте, … мы стремимся создать разумный, нравственный общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь». Думается, подобными идеями руководствовался первый коллектив театралов в 1908 году. Для нашего театра они очень значимы и сегодня.