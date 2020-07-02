Встреча выпускников: здоровый формат

1 февраля во всех школах Конаковского района прошли традиционные встречи выпускников. Привычный для нас формат – официальная часть в актовом зале, а потом весёлый банкет. Но в одной из городских школ есть своя хорошая спортивная традиция! Выпускники МБОУ СОШ №3 ежегодную встречу проводят в спортивном зале, оспаривая лидерство на волейбольном турнире.

Своими волейболистами школа славится давно, мы, журналисты, считаем, что это заслуга талантливого и скромного преподавателя Ольги Юрьевны Пановой, которая успешно воспитала уже несколько достойных спортивных поколений. Насыщенный турнир в очередной раз это подтвердил.

Участие приняли 4 команды: две из них представляли нынешние школьники, третья команда – студенты, окончившие школу буквально 1-2 года назад, и ещё одна команда ветеранов, где играли родители и даже дедушки выпускников! Борьба развернулась по круговой системе, школьники отнеслись к выпускникам и ветеранам уважительно – играли достойно, но право на финал уступили старшим. В заключительной встрече «старички» проиграли молодым студентам, высоко оценив мастерство ребят.

Результат на самом деле вполне ожидаемый, поскольку многие студенты продолжают активные тренировки в своих учебных заведениях. Вместо обычных занятий физкультурой они посещают волейбольные тренировки и выступают за сборные вузов, кто-то старается продолжать самостоятельные тренировки. Среди таких конаковцев участники турнира Ольга Саламатова, Виталий Шарапов, Любовь Слатинская, Александр Москаленко, Надежда Куликова, Илья Кошеваров, Александр Каназирский, Иван Галкин.

После основных игр прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров. А поскольку настроение у игроков было отличное и расходиться никто не хотел, спортсмены воспользовались случаем и поиграли в пляжный волейбол, чтобы не растерять навыки перед летним сезоном.

Анна Рихмайер.