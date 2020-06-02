Игорь Руденя: «Человек, который умеет зарабатывать деньги честным трудом, будет востребован во все времена»

Губернатор Игорь Руденя сегодня, 6 февраля, принимает участие в совместном заседании президиума Госсовета РФ и Совета по науке и образованию, которое проводит Президент России Владимир Путин. Перед началом заседания глава тверского региона в комментарии телеканалу «Россия 24» поделился своим мнением о приоритетах государственной политики в сфере науки и образования и роли регионов.

«Очень важный вопрос – вопрос наставничества тех людей, которые будут обучать профессии и передавать все секреты своего дела, чтобы у нас вновь были востребованы личный авторитет на производстве, трудовые династии. Это очень важно, особенно для регионов с традиционным укладом жизни, таких, как Тверская область. Человек, который имеет специальность, который умеет зарабатывать деньги честным трудом, уверен, будет востребован во все времена, в том числе и сегодня, при реализации национальных проектов», – сказал Игорь Руденя.

Напомним, 27 января Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета РФ, произведя плановую ротацию. В обновленный состав президиума вошел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Государственный совет РФ – совещательный орган при главе государства, который был образован по инициативе Владимира Путина в 2000 году. В Послании Федеральному собранию РФ 15 января президент предложил закрепить статус и роль Госсовета в Конституции России.