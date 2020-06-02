В Тверской области реализуется федеральный проект «Без срока давности» о преступлениях нацистов на оккупированных территориях

5 февраля в Твери прошла рабочая встреча, посвященная реализации в Тверской области федерального проекта «Без срока давности». Его цель – сохранение памяти, знаний, а также установление фактов преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны против мирных жителей.

Речь о реализации в регионах проекта «Без срока давности» шла на заседании Российского оргкомитета «Победа» под руководством Президента России Владимира Путина в декабре 2019 года.

«Великая Отечественная война оставила глубочайший след в судьбах народов Советского Союза и Российской Федерации, неотделима от истории каждой российской семьи. Именно это лежит в основе того, что мы делали и будем делать, а именно защищать правду историческую, защищать имена наших героев», – сказал Владимир Путин.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сохранение исторической правды о войне – важное направление работы, связанное с патриотическим воспитанием жителей области, тверской молодежи.

Проект реализуется по нескольким блокам. В 23 регионах России участники инициативы «Без срока давности» будут готовить к печати рассекреченные архивные документы о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. В проект вовлечены представители поискового движения, вузов, архивных отделов, правоохранительных структур. В Верхневолжье в работу уже активно включился Тверской государственный университет, который взаимодействует с Государственным архивом Тверской области.

Другие направления проекта – проведение поисковых работ в местах массовой гибели гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, форумы и встречи с участием молодых историков и поисковиков, выставки по итогам исследований.

Одним из самых трагичных фактов в истории Верхневолжья в годы Великой Отечественной войны стало уничтожение фашистами деревни Ксты в Пеновском районе.

Ксты были оккупированы немецкими захватчиками. В январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты уничтожили деревню, расстреляв всех ее жителей.

В мае 1985 года на месте деревни был открыт мемориальный комплекс «Ксты». Монумент, расположенный на высоком холме на берегу озера Пено, изображает обугленный остов сгоревшей деревенской избы, перед крыльцом которого склонившаяся фигура женщины с ребенком на руках.

В 2018 году была проведена реставрация мемориала, на эти цели из областного бюджета направлено более 19,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области