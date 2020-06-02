Школьные музеи Верхневолжья могут стать партнерами Музея Победы в Москве и попасть в рейтинг лучших

Продолжается прием заявок на участие в проекте Музея Победы по добровольной сертификации школьных музеев. К программе «Школьный музей Победы» приглашают присоединиться образовательные учреждения Верхневолжья.

Программа «Школьный музей Победы» призвана создать единое музейное информационное пространство, в рамках которого участникам окажут научно-методическую, организационную, экспертно-аналитическую поддержку. Партнеры проекта будут обмениваться практиками в сфере музейной педагогики, создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учениками.

Стать участниками инициативы могут музеи любых образовательных организаций. После прохождения сертификации учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность попасть в рейтинг лучших школьных музеев России.

Для участия в программе нужно заполнить заявку или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Филиалом московского Музея Победы станет Ржевский мемориал Советскому солдату, который создается в Тверской области и откроется к 75-летию Победы. 30 января в деревне Хорошево началась установка центрального монумента. В мероприятии вместе с ветеранами Великой Отечественной войны принял участие Губернатор Игорь Руденя.

«Этот мемориал – пример того, как с помощью граждан, патриотических сил нашей страны и зарубежья можно создавать исторические монументы на века. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн устанавливается на 10-метровом холме. В основании кургана закрепляются листы кортеновской стали с именами тысяч красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

Здесь также создадут павильоны для медиапроектов: демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Ржевский мемориал – первый крупнейший памятник советскому солдату в современной России. По масштабу и значению он встанет в один ряд с мемориальным комплексом на Мамаевом кургане в Волгограде, Памятнику Матросу и Солдату в Севастополе, комплексом «Поклонная гора» в Москве и другими знаковыми памятниками.

Возведение монумента ведется на народные пожертвования. Сделать свой вклад в создание мемориала может каждый. Сбор средств организован на сайте dar.histrf.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области