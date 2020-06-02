Твери откроется выставка из собрания Государственного исторического музея

19 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества откроется передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея.

В 2019 году выставка была представлена в ряде других регионов России. В этом году творческую эстафету приняла Тверская область. Первыми экспозицию увидели жители и гости города Кимры, затем жители Конаковского района. В Твери выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.

Экспозиция включает в себя более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств. Представленные материалы рассказывают об укладе жизни, культуре, народном творчестве, домашнем быте казаков.

Выставка включает четыре тематических раздела: «Казачество в стародавние времена», «Казачество в эпоху 1812 года», «Казачество на военной службе в XIX – начале XX веков», «Казачество в Первой мировой войне».

Открытие выставки состоится 19 февраля в 15.00 в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной по адресу: г. Тверь, улица Салтыкова-Щедрина, д.16.



Пресс-служба Правительства Тверской области