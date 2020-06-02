Твери откроется выставка из собрания Государственного исторического музея

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
19 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества откроется передвижная планшетная выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея.
В 2019 году выставка была представлена в ряде других регионов России. В этом году творческую эстафету приняла Тверская область. Первыми экспозицию увидели жители и гости города Кимры, затем жители Конаковского района. В Твери выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.
Экспозиция включает в себя более 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств. Представленные материалы рассказывают об укладе жизни, культуре, народном творчестве, домашнем быте казаков.
Выставка включает четыре тематических раздела: «Казачество в стародавние времена», «Казачество в эпоху 1812 года», «Казачество на военной службе в XIX – начале XX веков», «Казачество в Первой мировой войне».
Открытие выставки состоится 19 февраля в 15.00 в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной по адресу: г. Тверь, улица Салтыкова-Щедрина, д.16.
Пресс-служба Правительства Тверской области