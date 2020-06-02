В Тверской области на расчистку региональных и межмуниципальных дорог вышло 250 единиц техники

6 февраля обеспечена расчистка автодорог регионального и межмуниципального значения от снега и их обработка противогололедными материалами. Всего в работе задействовано 250 единиц техники.

В Тверской области в 2020 году продолжается масштабная работа по приведению автодорог в нормативное состояние, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Игорь Руденя считает – не меньшее внимание необходимо уделять качественному содержанию трасс.

В настоящее время на дорогах области последствия снегопада ликвидируют 128 комбинированных дорожных машин, 22 автогрейдера, 52 трактора с навесным оборудованием и другая техника. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

По действующим государственным контрактам за содержание автодорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области отвечает восемь дорожно-эксплуатационных организаций: АО «Рамешковское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», ГУП «Торжокское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», ООО «Бежецкая дорожная компания» и ООО «ПРОГРЕСС».

Вопросы содержания дорог находятся на особом контроле дорожного фонда Тверской области, действует круглосуточная диспетчерская служба. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери жители могут обращаться в администрацию города. Ответственное ведомство за содержание федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Нева» – ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – администрации муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области