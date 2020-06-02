Тверское суворовское училище планирует начать следующий учебный год в новом здании

В Твери на территории военного города №84 полным ходом идет строительство нового комплекса зданий Тверского суворовского военного училища. Первый этап работ планируется завершить к 1 сентября 2020 года, второй – еще через год. К началу следующего учебного года обучение суворовцев планируется организовать уже на новом месте дислокации.

В настоящее время на объекте уже завершены работы по устройству фундамента, стен и колонн, монолитного железобетонного каркаса здания, кладке наружных стен и устройству кровли. Строители занимаются утеплением фасада и устройством внутренних перегородок. Также возводятся здания столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест. Начаты работы по строительству медицинского пункта и КПП №1.

Закладка камня на месте будущего комплекса Тверского суворовского военного училища состоялась 21 февраля 2019 года. Участие в церемонии приняли выпускник ТСВУ, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

«Это большая честь для тверского региона и большая ответственность развивать на своей территории традиции воспитания наших будущих героев и военачальников. Особые слова благодарности хотел бы выразить министру обороны РФ Сергею Шойгу за принятие столь важного решения», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В настоящий момент учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Решение о строительстве Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи Губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года. Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест.

Строительство ведется специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России. Проект предполагает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России, один – звания Героя Социалистического труда.

В Твери также расположена Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, которая вместе с ТСВУ входит в число ведущих учреждений военного образования в России. ВА ВКО готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. Обучение осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой нет в России.

Топонимы Тверской области присутствуют в названиях российской техники. В 2017 году воздушному судну авиакомпании «Россия» Airbus A320 с бортовым номером VQ-BFM присвоено имя «Тверь». Кроме того, боевые задачи в Тихом океане выполняет атомный подводный ракетный крейсер «Тверь». В прошлом году в состав Черноморского флота принят малый ракетный корабль «Вышний Волочек», названный в честь города в Тверской области. В конце января 2020 года корабль провёл тренировку по применению ракетного комплекса «Калибр-НК». В ходе мероприятий был отработан алгоритм действий по выполнению электронных пусков по надводной цели. В частности, экипаж корабля отразил воздушную атаку условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт». Далее был нанесен ответный ракетный удар электронным способом с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

Пресс-служба Правительства Тверской области