В Тверском областном онкологическом диспансере установлено 67 единиц нового оборудования. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на эти цели было направлено порядка 315 млн рублей.

В настоящее время всё оборудование введено в эксплуатацию, активно используется и помогает в борьбе с выявлением, диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Это 8 аппаратов УЗИ экспертного и среднего классов, 12 электрохирургических платформ (коагуляторов), 6 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 2 операционных микроскопа высокого класса, 7 лабораторных фото-микроскопов. Также закуплено 3 рентген-аппарата (флюорограф, палатный рентген, С-дуга), 2 аппарата фотодинамического и гипертермического режимов воздействия. 5 наркозно-дыхательных аппаратов высокого класса, 4 стойки для эндоскопической хирургии, 6 современных светодиодных светильников.

Совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Благодаря обновлению оборудования онкологического диспансера увеличилось количество проводимых операций и значительно расширен их спектр. Теперь в Твери можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями в диспансере оказывает мультидисциплинарная группа, включающая врачей диагностических служб — специалистов УЗИ, эндоскопистов, врачей-рентгенологов, цитологов и патоморфологов, хирургов-онкологов, химиотерапевтов, радиологов.

В 2019 году в онкодиспансере выполнено 4552 хирургических вмешательства. Были внедрены органосохраняющие операции на молочной железе с пластическим компонентом, отсроченные и одномоментные реконструктивные операции у женщин, страдающих раком молочной железы.

Укрепление материально-технической базы Тверского областного онкологического диспансера будет продолжено. В 2020 году в отделении радиотерапии планируется установка нового линейного ускорителя 6-10 МэВ с мультилифколиматором, топометрического КТ и дополнительного оборудования для радиомодификации (аппарата для гипертермии).

Для улучшения качества лучевой терапии будут освоены новые методики лучевой терапии с физическими методами радиомодификации (гипертермией), выполнение современных методик дистанционной лучевой терапии (прецезионные техники облучения - 3-Д облучение, IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическое облучение). Запуск в работу новой современной техники позволит добиться снижения лучевых реакций и осложнений после лучевой терапии.

В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2020-2022 годы планируется строительство нового корпуса областного онкологического диспансера.

Пресс-служба Правительства Тверской области