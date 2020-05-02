В Тверской области проходят межмуниципальные этапы фестиваля «Салют Победы»

В Твери подвели первые итоги межмуниципальных этапов фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Первый межмуниципальный этап фестиваля прошел в Осташкове 1 февраля. В нем приняли участие четыре муниципальных образования: Фировский, Селижаровский, Кувшиновский районы и Осташковский городской округ. Общее количество участников составило более 100 человек.

2 февраля в Западной Двине в рамках второго межмуниципального этапа фестиваля представили свои программы более 120 участников из Бельского, Жарковского, Западнодвинского, Торопецкого районов, Нелидовского городского округа и Андреапольского муниципального округа.

Следующие межмуниципальные этапы фестиваля «Салют Победы» пройдут 8 и 15 февраля в Кашине и Старице, 14 марта – в Удомле.

Победителей определяют в нескольких номинациях: «Лучшая конкурсная программа», «Хореографическое искусство», «Музыкальное искусство», «Народно-певческое искусство и фольклор», «Театральное искусство» и «Цирковое искусство».

Финал и гала-концерта фестиваля запланированы 4 мая 2020 года в Тверском областном академическом театре драмы – они станут одними из мероприятий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Правительства Тверской области