В Тверской области прошла вторая поисковая экспедиция «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт»

В Старицком районе Тверской области завершилась вторая поисковая экспедиция в рамках проекта «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт». Экспедиция была организована общественной организацией по содействию увековечению памяти погибших при защите Отечества «Исток» при поддержке Фонда президентских грантов. Участие в экспедиции приняли члены общественных поисковых объединений регионального отделения «Поискового движения России». В ходе экспедиции было обнаружено место падения самолёта ВВС РККА ЛАГГ-3, установлен номер самолёта. Теперь поисковикам предстоит большая работа в архивах. Активное участие в проекте принимают члены студенческого поискового отряда «Исток» Калашниковского колледжа, а также сотрудники и учащиеся филиала РГУ им. А. Н. Косыгина в Твери. Первая экспедиция «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт» прошла в Старицком районе в 2019 году. В рамках проекта запланированы и другие историко-поисковые экспедиции на местах боевых действий Великой Отечественной войны, тематические встречи в образовательных учреждениях региона, мероприятия по уходу за воинскими захоронениями и памятными знаками. В Тверской области в настоящее время идёт активная подготовка к 75-летию Великой Победы. Мероприятия в честь знаковой даты охватят все муниципальные образования Верхневолжья. Одним из ключевых событий празднования станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. 30 января Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками принял участие в мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату. В Ржеве глава региона вручил ветеранам памятные юбилейные медали «75 лет Победы». Пресс-служба Правительства Тверской области