Более 3000 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Тверской области

Обеспечение формой активистов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Тверской области обсуждалось на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Движение «Юнармия» – это важное патриотическое направление, которое развивается в России и Тверской области. Большое внимание уделяется комплексному воспитанию юных граждан, которые принимают участие в ключевых общественно значимых мероприятиях», – отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в рядах юнармейцев – более 3000 школьников Тверской области. Отделения «Юнармии» действуют в 41 муниципальном образовании Верхневолжья, всего в регионе насчитывается 158 отрядов.

Участники Бюджетной комиссии обсудили приобретение в 2020 году формы для юнармейцев. В настоящее время дополнительная потребность составляет более 2100 комплектов.

Как подчеркнул Игорь Руденя, важно обеспечивать форменной одеждой всех представителей движения, которые в год 75-летия Победы примут участие в знаковых мероприятиях патриотической направленности. В том числе, юнармейцы заступят на Посты Памяти.

Общественная организация юнармейцев в современном формате создана по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке Президента России Владимира Путина.

Активисты «Юнармии» Верхневолжья задействованы в патриотической, просветительской, спортивной жизни региона с 2016 года. Юнармейцы являлись участниками всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в парке «Патриот», юнармейских сборов, слета Постов Памяти №1, игры «Орленок» и других мероприятий.

Представители «Юнармии» региона включены в поисковую деятельность, в том числе в рамках Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая ежегодно проходит в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области