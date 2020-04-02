В Тверской области назван победитель ежегодной премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина

4 февраля на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, назван победитель премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, которая ежегодно присуждается выдающимся деятелям литературы Верхневолжья.

В 2019 году обладателем премии стал прозаик, журналист, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин Тверской области Евгений Борисов.

В разговоре с журналистами после заседания Правительства Губернатор Игорь Руденя отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о новом поощрении для деятелей искусств.

«Не исключаю возможности относительно уже новой значимой премии Тверской области как признания выдающихся заслуг и достижений наших земляков: писателей, скульпторов, художников», - сказал Игорь Руденя.

Премия Евгению Борисову присуждена за книгу «Автопортрет на фоне снегопада», где собраны рассказы и повести разных лет. Герои книги - жители Тверской области: их глазами, через их переживания показан облик Тверской области в годы Великой Отечественной войны, послевоенное, советское и постсоветское время. Произведение посвящено теме преемственности поколений, памяти и живой связи времен.

Премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, учрежденная областным Правительством, присуждается ежегодно с 2012 года. Размер поощрения составляет 50 тыс. рублей.

Претендент на получение премии утверждается экспертным советом, в состав которого входят литературные деятели Верхневолжья, представители сферы культуры, литературоведы.

С 2012 года обладателям премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Тверской области становились шеф-редактор газеты «Земля вышневолоцкая» Борис Рапопорт, член Союза писателей России Валерий Годовицын, артистка Тверского областного театра драмы Наина Хонина, писатель Гайда Лагздынь, журналист Борис Ершов, профессор Евгения Строганова, писатель Максим Страхов, протоиерей Александр Шабанов.

Пресс-служба Правительства Тверской области