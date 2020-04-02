В Тверской области открыт кабинет равного консультирования для пациентов онкологического профиля

В поликлинике Тверского онкологического диспансера начинает работу кабинет равного консультирования. Открытие кабинета приурочено к 4 февраля - Всемирному дню борьбы с раком.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, усиление работы по профилактике и лечению онкозаболеваний – одна из ключевых задач национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

В рамках реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» для областного онкодиспансера закуплено 70 единиц высокотехнологичного оборудования, осуществляется закупка современных медикаментов для лечения онкологических заболеваний, решается вопрос о строительстве нового онкологического корпуса в Твери, в планах до 2024 года – открытие в Тверской области на базе межрайонных больниц отделений онкологического профиля.

В настоящее время кабинет «Равный консультант» размещен на втором этаже поликлиники онкодиспансера (кабинет №223). Он будет работать по средам и четвергам с 10.00 до 13:00.

Равный консультант будет оказывать эмоциональную и психологическую поддержку пациентам с онкологическими заболеваниями, предоставит достоверную информацию о заболевании в целом, о существующих возможностях лечения и восстановления, о возможностях страховых компаний и по ряду других вопросов.

Равное консультирование в онкологии – это движение, объединяющее активистов, некоммерческие организации и лечебные учреждения в разных регионах России. Равные консультанты действуют в интересах пациентов с онкологическим диагнозом, предоставляя им возможность регулярной информационной и эмоциональной поддержки.

Каждый консультант имеет свой уникальный опыт жизни с диагнозом и прошел специальную программу подготовки для консультирования.

Открытие кабинета в Твери стало возможным благодаря сотрудничеству Тверской областной общественной организации помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Всё в твоих руках» и Тверского областного клинического онкологического диспансера.

Пресс-служба Правительства Тверской области