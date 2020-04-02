Игорь Руденя: формирование комфортной городской среды имеет приоритетное значение для повышения уровня жизни в Тверской области

4 февраля на заседании регионального Правительства утверждена государственная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы. В рамках госпрограммы особое внимание уделено реализации национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Экология».

«Приоритетное значение для создания благоприятных условий жизни в регионе имеет формирование комфортной городской среды. Нам необходимо увеличить число городов с современной средой более чем в 2 раза: с 6 в 2020 году до 14 в 2025-м, чтобы быть на передовых позициях в ЦФО. Развитие инфраструктуры даёт возможность комплексного развития территорий», — отметил Игорь Руденя.

На реализацию в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020-2022 годах предусмотрено около 770 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В 2020 году участие в программе принимают 38 муниципалитетов: будет благоустроено 64 общественных и 26 дворовых территорий. 43 млн рублей в этом году заложено на установку детских игровых площадок во всех 43 муниципальных образованиях.

В рамках национального проекта «Экология» Тверская область реализует проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Финансирование проекта «Чистая вода» в 2020-2024 годах составит 2,6 млрд рублей, в том числе в этом — более 177 млн рублей. К 2024 году планируется строительство и реконструкция 17 объектов водоснабжения в 16 муниципалитетах. Один из крупнейших — модернизация водовода от Тверецкого водозабора до дюкера восточного моста» в Твери, работы на объекте уже ведутся. Результатом станет существенное улучшения качества питьевой воды в областной столице.

Региональный проект «Оздоровление Волги» предусматривает финансирование общим объёмом свыше 2,4 млрд рублей на 2020-2024 годы. Ключевая задача — снизить сброс загрязнённых сточных вод в реку, для этого запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 7 муниципалитетах. В их числе — реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений в Твери. В настоящее время на объекте идёт подготовка к началу работ.

Общий объём финансирования госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы — порядка 16 млрд рублей, в том числе около 3 млрд рублей — на 2020 год. В частности, в этом году предусмотрено приобретение мобильной блочно-модульной котельной, дизель-генераторов и другого оборудования, модернизация, реконструкция и капремонт объектов теплоснабжения. Ключевые задачи – обеспечить консолидацию коммунальных активов региона, повысить качество и надёжность услуг для граждан, снизить число аварий и потерь на сетях.

На реализацию программы газификации региона в 2020 году заложено 443 млн рублей. В первую очередь предусмотрена газификация юго-западных и северо-восточных территорий Верхневолжья. Запланировано подключение к газу ранее не газифицированных муниципалитетов: в 2021 году — Жарковского, Краснохолмского, в 2022 году — Максатихинского и Оленинского районов, Нелидовского городского округа. Реализация программы позволит увеличить уровень газификации региона с 65% в настоящее время до 73% в 2025 году: всего будет построено свыше 318 км газовых сетей, обеспечена возможность получения «голубого топлива» для 12 тысяч домовладений.

Кроме того, одна из задач программы Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы — развитие системы профессионального образования по отрасли энергетики. Предусмотрено повышение профессиональной направленности образовательных организаций, участие работодателей в составлении учебных планов, повышение доли трудоустройства выпускников в тверском регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области