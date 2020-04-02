Игорь Руденя: Тверской области нужна модернизация и повышение надёжности систем жилищно-коммунального хозяйства





4 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрели госпрограмму «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы.

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что развитие инфраструктуры входит в число главных факторов обеспечения опережающего роста валового внутреннего продукта. В Тверской области необходимо провести системную модернизацию и повысить надёжность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — обозначил Игорь Руденя.

При этом, как отметил глава региона, одна из первоочередных задач — обеспечить консолидацию коммунальных активов региона.

Общий объём финансирования госпрограммы на 2020-2025 годы — порядка 16 млрд рублей, в том числе около 3 млрд рублей — на 2020 год. В частности, в этом году предусмотрено приобретение мобильной блочно-модульной котельной, а также дизель-генераторов и другого оборудования, свыше 22 млн рублей пойдет на закупку топлива для котельных.

168 млн рублей в 2020 году предусмотрено на модернизацию и реконструкцию объектов теплоснабжения, порядка 117 млн рублей — на капитальный ремонт. Ключевые задачи – повысить качество и надёжность услуг для граждан, снизить число аварий и потерь на сетях.

Игорь Руденя подчеркнул: важнейшее направление для развития экономики и роста качества жизни людей — это газификация. В первую очередь, юго-западных и северо-восточных территорий Верхневолжья, в том числе строительство газопровода «Ржев – Нелидово». В 2020 году на реализацию программы газификации региона заложено 443 млн рублей.

В рамках программы запланировано подключение к газу ранее не газифицированных муниципалитетов: в 2021 году — Жарковского, Краснохолмского, в 2022 году — Максатихинского и Оленинского районов, Нелидовского городского округа. Реализация программы позволит увеличить уровень газификации региона с 65% в настоящее время до 73% в 2025 году: всего будет построено свыше 318 км газовых сетей, обеспечена возможность получения «голубого топлива» для 12 тысяч домовладений.

Кроме того, одна из задач программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025 годы — развитие системы профессионального образования по отрасли энергетики. Предусмотрено повышение профессиональной направленности образовательных организаций, участие работодателей в составлении учебных планов, повышение доли трудоустройства выпускников в тверском регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области