Получить выплату на первого ребенка смогут больше семей Тверской области

С 1 января 2020 года изменился порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка. Теперь право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2х-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (а не 1,5-кратную, как было ранее). Это позволит принять участие в программе большему количеству семей Тверской области.

Данная мера поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Демография». Семейная и демографическая политика стала ключевой темой Послания Президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января.

В Тверской области принята государственная программа по развитию демографической и семейной политики до 2025 года.

«Реализация программы должна стать основным приоритетом для всех органов государственной и муниципальной власти. Перед нами стоит непростая задача: переломить многолетние негативные демографические процессы в Тверской области. Мы должны реализовать новый комплекс мер поддержки семьи, который будет способствовать увеличению рождаемости и численности населения региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Предусматривается, что в 2020 году при назначении ежемесячной выплаты совокупный доход семьи из трех человек не должен превышать 71 347 рублей.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, который устанавливается в Тверской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В настоящее время в регионе величина прожиточного минимума для детей, установленная за второй квартал 2019 года, составляет 11 399 рублей.

Ежемесячная денежная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. Затем необходимо подать новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, после на срок до достижения возраста трех лет, а также – представить необходимые документы.

В Тверской области на реализацию данной меры поддержки в 2020 году планируется направить 1,2 млрд рублей.

В тверском регионе в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

С 1 января в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер: субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться поддержка на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

В Тверской области также учреждены новые награды для семей: почётный знак «Слава отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени многодетные семьи освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора. С 1 октября 2019-го каждой семье Верхневолжья, где родился ребёнок, вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей.

За последние годы в Тверской области удалось обеспечить устойчивый рост количества многодетных семей: в 2016 году их было 9967, в 2019-м – на 20% больше — 11947. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это число более чем до 15000 в 2025 году.

Для обеспечения эффективной работы мер поддержки будет создан Совет по демографической и семейной политике, в состав которого войдут представители органов власти, общественных и научных организаций, духовенства. Для муниципалитетов Тверской области за достижение лучших показателей в демографии предусмотрены специальные дотации.