Стартовал прием заявок на участие в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области

Стартовал прием заявок на участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет в Тверской области с 23 апреля по 7 мая. В сезоне 2020 года полевой лагерь сможет принять более 500 человек. В работе экспедиции примут участие представители поисковых отрядов из регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

С 2019 года лагерь поисковиков расположен вблизи строящегося Ржевского мемориала Советскому солдату в деревне Хорошево Тверской области. 30 января 2020 года началась установка центрального монумента. В мероприятии вместе с фронтовиками принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

Экспедиция «Калининский фронт» пройдет на территории деревни Толстиково Ржевского района. Во время Великой Отечественной войны на ржевской земле шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 миллиона человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Для участия в Вахте Памяти под Ржевом необходимо направить предварительную заявку до 1 марта 2020 года и подтверждающую заявку – с 15 марта до 1 апреля 2020 года.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(495) 648-18-12, доб. 5142. Контактное лицо – Александр Евгеньевич Петров, главный специалист Департамента поисковой и реконструкторской работы Россйского военно-исторического общества. Е-mail: aep@rvio.org.

В 2019 году экспедиция прошла с 8 по 22 июня. За две недели поисковиками подняты останки 269 красноармейцев, найдены 18 медальонов. В ходе экспедиции ржевским отрядом «Память 29-й армии» в окрестностях деревни Медведево подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Рядом с местом крушения удалось обнаружить останки двоих летчиков. Поисковики нашли архивные данные об экипаже.

Всего за четыре года работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области в ней приняли участие 2240 поисковиков из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Подняты останки 1330 павших красноармейцев. Установлены имена 91 защитника Отечества.